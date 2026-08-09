Зарплаты, жилье и меньше отчетов: НПК представила предложения для медиков

Фото: пресс-служба партии

Представители Народной партии Казахстана встретились в Семее с представителями медицинского сообщества и представили свои предложения по развитию здравоохранения, передает Kazpravda.kz.

Председатель Народной партии Нурсултан Шоканов заявил, что одной из задач должно стать сокращение административной нагрузки на медицинских работников. По мнению руководителя партии, врачи должны лечить пациентов, а не постоянно заполнять документы. Для этого партия предлагает создать национальную цифровую систему контроля качества медицинских услуг с использованием ИИ. По замыслу, она должна сократить объем бюрократической работы медперсонала.

Еще одно предложение касается повышения заработной платы медицинских работников, прежде всего врачей в сельской местности. Также предлагается внедрить целевую подготовку кадров с учетом долгосрочной потребности регионов в конкретных специалистах, и внедрить систему поддержки медиков-выпускников в виде подъемных выплат, служебного жилья, льготной ипотеки.

Для пациентов партия предлагает создать единый цифровой кабинет с доступом к медицинской истории, результатам обследований, назначениям и сведениям о лечении. При этом, по мнению представителей НПК, необходимо обеспечить защиту персональных данных и исключить возможность необоснованного изменения медицинских записей. Отдельное предложение касается повышения прозрачности деятельности Фонда социального медицинского страхования.

На встрече Нурсултан Шоканов также затронул вопросы развития паллиативной помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

"После депутатских инициатив Народной партии в стране утвержден государственный стандарт оказания детской паллиативной медицинской помощи. Это позволило установить единые требования к оказанию специализированной помощи тяжелобольным детям по всей стране и повысить качество медицинского сопровождения таких пациентов, - отметил Нурсултан Шоканов.

НПК намерена продолжить работу по улучшению условий труда медработников и повышению доступности медицинской помощи.