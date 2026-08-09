Зарплаты, жилье и меньше отчетов: НПК представила предложения для медиков

Партии

Руководитель партии Нурсултан Шоканов также предложил освободить врачей от излишней административной нагрузки

Фото: пресс-служба партии

Представители Народной партии Казахстана встретились в Семее с представителями медицинского сообщества и представили свои предложения по развитию здравоохранения,  передает Kazpravda.kz.

Председатель Народной партии Нурсултан Шоканов заявил, что одной из задач должно стать сокращение административной нагрузки на медицинских работников. По мнению руководителя партии, врачи должны лечить пациентов, а не постоянно заполнять документы. Для этого партия предлагает создать национальную цифровую систему контроля качества медицинских услуг с использованием ИИ. По замыслу, она должна сократить объем бюрократической работы медперсонала.

Еще одно предложение касается повышения заработной платы медицинских работников, прежде всего врачей в сельской местности. Также предлагается внедрить целевую подготовку кадров с учетом долгосрочной потребности регионов в конкретных специалистах, и внедрить систему поддержки медиков-выпускников в виде подъемных выплат, служебного жилья, льготной ипотеки.

Для пациентов партия предлагает создать единый цифровой кабинет с доступом к медицинской истории, результатам обследований, назначениям и сведениям о лечении. При этом, по мнению представителей НПК, необходимо обеспечить защиту персональных данных и исключить возможность необоснованного изменения медицинских записей. Отдельное предложение касается повышения прозрачности деятельности Фонда социального медицинского страхования.

На встрече Нурсултан Шоканов также затронул вопросы развития паллиативной помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

"После депутатских инициатив Народной партии в стране утвержден государственный стандарт оказания детской паллиативной медицинской помощи. Это позволило установить единые требования к оказанию специализированной помощи тяжелобольным детям по всей стране и повысить качество медицинского сопровождения таких пациентов, - отметил Нурсултан Шоканов.

НПК намерена продолжить работу по улучшению условий труда медработников и повышению доступности медицинской помощи.

#НПК #партии #Курултай 2026

Популярное

Все
Второй день Comic Con Astana 2026 собрал порядка 18 тысяч гостей
Казахстанско-Китайский центр исследований землетрясений начинает работу в Алматы
350 мероприятий за три дня проведут ко Дню Абая в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Сингапура
Абитуриенты из сел и малых городов смогут получить 350 образовательных грантов
«Алтай Өскемен» упустил победу над «Кызылжаром» на последних минутах
МЧС запустило новые станции мониторинга селевой опасности под Алматы
Без барьеров в жизнь и политику: ОСДП подвела итоги «Kazakhstan Inclusive Forum 2026»
Три лесных пожара потушили за сутки в Казахстане
Зарплаты, жилье и меньше отчетов: НПК представила предложения для медиков
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Тысячи алматинцев исполнили песни Абая под открытым небом
В Астане отметят День молодежи фестивалем JASTAR DAY
Caspian Clean Challenge объединил волонтеров восьми стран в Актау
Минздрав опроверг сообщения о жестоком обращении с пациентами психбольницы в Актасе
В Казахстане предлагают усилить радиоэкологический мониторинг приграничных территорий
Рыбакина встретится с Самсоновой на турнире WTA 1000 в Торонто
1300 километров ради одного голоса: известный казахстанский ультрамарафонец отправится из Астаны в Алматы
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Казахстан стал чемпионом Азии по ММА
Токаев ознакомился со структурой Международной олимпиады по ИИ
Открытый диалог и эффективные решения: эксперт о будущем Курултая
Амурского тигра впервые выпустили в дикую природу Казахстана
Новый мост через реку Урал построят в ЗКО
Полковник полиции покорила соцсети игрой на домбре
Президент дал старт строительству трёх автодорог
Лесной пожар вспыхнул в нацпарке «Баянаул» Павлодарской области
Масштабное благоустройство общественных пространств продолжается в Астане
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
На дорогах Актобе установят плавающие люки
Бакдаулет Агабек завоевал «золото» на ЧМ U17 по борьбе в Азербайджане
Взрыв прогремел у ресторана в центре Москвы
В Национальном музее искусств открылась выставка к 100-летию Сахи Романова
Глава ExxonMobil представил планы по деятельности в Казахстане
Сборная Казахстана завершила ЧМ U17 по женской борьбе с двумя медалями
В Правительстве рассмотрели инвестпроекты по развитию области Ұлытау
Победителей летнего чемпионата по пожарно-спасательному спорту наградили в Уральске
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане

Читайте также

Без барьеров в жизнь и политику: ОСДП подвела итоги «Kazakh…
Экологический караван, инклюзия и поддержка производства: ч…
Социальные вопросы обсудили с жителями Алматинской области …
Кандидат в депутаты Курултая встретилась с жителями Павлода…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]