Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года

1. Алибеков Бейбит Бахытович, 1984 г. р., управляющий партнер медиахолдинга First Media Group, проживает в городе Алматы.

2. Абдихаликова Шолпан Аскаровна. 1987 г. р., председатель Алматинского городского филиала партии «Respublica», проживает в городе Алматы.

3. Абдугалиева Асель Жоломановна, 1981 г. р., руководитель отдела РГУ «Департамент комитета государственной инспекции труда Северо-Казахстанской области», проживает в городе Петропавловск.

4. Абдушарипова Карагоз Аллаяровна, 1986 г. р., директор КГКП «Филармония им. Тайжана Калмагамбетова области Ұлытау», проживает в городе Жезказгане.

5. Айткулов Бекжан Бахтыбекович, 1991 г. р., председатель Туркестанского областного филиала партии «Respublica», проживает в Туркестанской области.

6. Алимбаева Адия Базиловна, 1978 г. р., директор департамента по взаимодействию с государственными органами «Центра развития цифровой экономики» АО «Казахтелеком», проживает в городе Караганде.

7. Алпысов Мейир Серикович, 1988 г. р., заместитель директора ТОО «Akmola Industry», проживает в городе Астане.

8. Амангелді Маханбет, 1988 г. р., председатель Павлодарского областного филиала партии «Respublica», проживает в Павлодарской области.

9. Аубакиров Нурлан Ерикбаевич, 1975 г. р., председатель Карагандинского областного филиала партии «Respublica», проживает в городе Караганде.

10. Ахметканов Арман Шамаевич, 1981 г. р., учредитель ТОО «Семей Көркем», проживает в городе Семей.

11. Ахметов Еркебулан Картаевич, 1987 г. р., вице-президент Федерации Кокпара РК, проживает в городе Астане.

12. Ахметов Сеилжан Адилханович, 1980 г. р., заместитель председателя Комитета госу-дарственных доходов Министерства финансов РК, проживает в городе Астане.

13. Байконова Даурия Бейбитовна, 1988 г. р., ИП «Байконова», руководитель, проживает в городе Караганде.

14. Балғожа Айнаш Қабибуллақызы, 1980 г. р., заведующий сектором государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

15. Бейсембаева Сабина Сакеновна, 1986 г. р., специалист Мангистауского областного филиала партии «Respublica», проживает в городе Актау.

16. Бергенев Чингиз Адылгазыевич, 1988 г. р., советник Руководителя Центрального аппарата партии «Respublica», проживает в городе Астане.

17. Болысов Тохтар Коммунарович, 1994 г. р., советник Руководителя Центрального аппарата партии «Respublica», проживает в городе Астане.

18. Ботабекова Баян Жайдархановна, 1977 г. р., аким сельского округа имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области, проживает в Северо-Казахстанской области.

19. Боярова Маргарита Владимировна, 1990 г. р., ИП «Royal Event», директор ТОО «Shanyraq Partners», проживает в городе Алматы.

20. Вайгорова Лаура Ринатовна, 1995 г. р., генеральный директор «Smartest Prep LTD», проживает в городе Астане.

21. Габбасов Еркин Тлеугабылович, 1983 г. р., Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями, параспортсмен, проживает в городе Кокшетау.

22. Дәулетбаева Венера Нартайқызы, 1983 г. р., директор ТОО «Venera Print», проживает в городе Кызылорда.

23. Домаев Сергей Александрович, 1988 г. р., генеральный директор ТОО «Б-Агро-Север», проживает в городе Петропавловск.

24. Доскалиев Айдос Жаксылыкович, 1982 г.р., директор по стратегии и науке АО «Национальный центр нейрохирургии», проживает в городе Астане.

25. Дуйсекенов Ержан Нусипбекович, 1970 г. р., председатель Алматинского областного филиала партии «Respublica», проживает в городе Алматы.

26. Дуйсенбаева Малика Муратжановна, 1978 г. р., ИП «Malika Duisenbayeva», проживает в городе Актобе.

27. Жабасов Даурен Еркинович, 1986 г. р., вице-президент Федерации борьбы РК, проживает в городе Астане.

28. Жайнарбай Жалынбек, 1983 г. р., учредитель и директор группы компаний «Sign Tech», проживает в городе Алматы.

29. Жампеисов Думан Абильтаевич, 1982 г. р., главный менеджер-аналитик Фракции партии «Respublica», проживает в городе Астане.

30. Жунусов Олжас Файзуллаевич, 1982 г. р., директор колледжа «Отырар», проживает в городе Шымкент.

31. Идрисов Руслан Рашитович, 1984 г. р., заместитель директора ТОО «Global Foods», проживает в городе Алматы.

32. Иманов Нуржан Ибрагимович, 1980 г. р., председатель правления АО «УлыТау Холдинг», проживает в городе Астане.

33. Искаков Жанат Маратович, 1977 г. р., руководитель Центрального аппарата партии «Respublica», проживает в городе Астане.

34. Қази Асылжан Ешжанұлы, 1989 г. р., директор ТОО «Espresso Day», проживает в городе Астане.

35. Карин Сакен Абуханович, 1978 г. р., управляющий партнер ТОО «Finex-Audit», проживает в городе Астане.

36. Карпикова Назым Ермековна, 1987 г. р., генеральный директор ТОО «Atelier Arunaz», ИП «Ателье Аруназ Дизайн», проживает в городе Алматы.

37. Касымбаев Мейрхат Мейрамханович, 1980 г. р., председатель наблюдательного совета ТОО «Capital Road Construction», проживает в городе Астане.

38. Келимбетова Айнур Шайзханкызы, 1990 г. р., председатель Жамбылского областного филиала партии «Respublica», проживает в городе Тараз.

39. Кәрімжан Гүлназ Кәрімжанқызы, 1985 г. р., директор центра кино и искусства «BN Prodaction», проживает в городе Атырау.

40. Кикимов Максат Сакенович, 1986 г. р., генеральный директор – член наблюдательного совета «Dala Edge Creative Park», проживает в городе Алматы.

41. Конилхан Алия, 1988 г. р, ИП «Алия Конилхан», руководитель, проживает в городе Усть-Каменогорск.

42. Кумысбеков Айбек Кумысбекович, 1985 г. р., ТОО «B2C», директор, проживает в городе Астане.

43. Куспеков Олжас Хайроллаевич, 1986 г. р., депутат Мажилиса Парламента VIII созыва, проживает в городе Астане.

44. Мадиева Дилафруз Давлятбековна, 1980 г. р., президент ТОО «Балмуздак», проживает в городе Шымкент.

45. Мақатов Дулат Нұрланұлы, 1992 г. р., председатель Западно-Казахстанского областного филиала партии «Respublica», проживает в городе Уральск.

46. Марклен Азамат Ержанулы, 1995 г. р., ИП «Марклен», руководитель, проживает в городе Алматы.

47. Мәдәлі Мейрамгүл Ералықызы, 1988 г. р., ТОО «Телевидение Астана», продюсер, проживает в городе Астане.

48. Мункебаев Даурен Биркутович, 1984 г. р., GR директор, АО «Костанайские минералы», проживает в городе Астане.

49. Муратбеков Даурен Булатович, 1984 г. р., секретарь Высшего Судебного Совета РК – руководитель аппарата, проживает в городе Астане.

50. Мұхамеджан Ерболат Амангелдіұлы, 1988 г. р., советник директора Телерадиокомплекса Президента РК, проживает в городе Астане.

51. Мухамедрахимова Анаргуль Хаиржановна, 1978 г. р., Индивидуальный предприниматель, проживает в городе Кокшетау.

52. Нагуманова Тахмина Утагалиевна, 1974 г. р., заместитель Генерального директора АО «КазАзот» по корпоративному и устойчивому развитию, проживает в городе Астане.

53. Наскенов Жабай Алемгерович, 1987 г. р., генеральный директор группы компаний ТОО «NQDC GROUP», проживает в городе Астане.

54. Науатбек Ақмарал Маратқызы, 1999 г. р., Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями, инструктор-спортсмен, проживает в городе Астане.

55. Наумова Динара Рустамовна, 1997 г. р., депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, проживает в городе Астане.

56. Нұғман Ақмоншақ Нұртазақызы, 1991 г. р., директор школы-гимназии № 58, проживает в городе Астане.

57. Сагади Сауле, 1972 г. р., Индивидуальный предприниматель, проживает в городе Астане.

58. Сайдуллаева Нилуфар Пахритдиновна, 1988 г. р., директор ТОО «Art school 2020», проживает в городе Шымкент.

59. Смаилов Нурсултан Сагындыкович, 1991 г. р., директор департамента экономики и планирования АО «НК «Казахстан инжиниринг», проживает в городе Астане.

60. Смолякова Екатерина Сергеевна, 1987 г. р., депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, проживает в городе Талдыкорган.

61. Солтиев Ернат Бакытжанович, 1989 г. р., руководитель ТОО «Алматы Лакшери Трэвел», проживает в городе Алматы.

62. Суентаев Дамир Серкбаевич, 1984 г. р., независимый директор АО «KEGOC», генеральный директор АО «НацЭКС», проживает в городе Алматы.

63. Сулейменов Ерлан Мельсович, 1974 г. р., генеральный директор ТОО «КДЛ «Олимп», проживает в городе Астане.

64. Сулименко Ирина Юрьевна, 1979 г. р., учредительный директор ТОО «КАС Консалтинг софт», Президент Казахстанской ассоциации информационных технологий и инноваций», проживает в городе Костанай.

65. Сураган Дурвудхан, 1988 г. р., профессор Nazarbayev University, академик НАН, проживает в городе Астане.

66. Тау Нургул, 1973 г. р., депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, проживает в городе Алматы.

67. Темірхан Нұрсұлтан Талғатұлы, 1993 г. р., учредитель ТОО «Энерджи Тараз», проживает в городе Тараз.

68. Тогизбаева Айдана Кенбаевна, 1990 г. р., советник Руководителя Центрального аппарата партии «Respublica», проживает в городе Астане.

69. Тулеубаева Анар Абетаевна, 1986 г. р., заместитель председателя Ассоциации по развитию искусственного интеллекта в Казахстане, проживает в городе Астане.

70. Уразгалиева Зульфия Мергеновна, 1982 г. р., руководитель ИП «Евротекстиль», проживает в городе Уральск.

71. Утебаев Галымжан Саламатович, 1989 г. р., председатель Атырауского областного филиала партии «Respublica», проживает в городе Атырау.

72. Хайруллаев Нуржигит Нурболатович, 1980 г. р., председатель Мангистауского областного филиала партии «Respublica», проживает в городе Актау.

73. Хасенов Махамбет Кабдулкаирович, 1975 г. р., генеральный директор ТОО «Special oil Projets», проживает в городе Алматы.

74. Хорошаш Аскар Насибуллович, 1974 г. р., председатель правления НАО «Turar Healthcare», проживает в городе Астане.

75. Ходжаназаров Айдарбек Асанович, 1983 г. р., депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, проживает в городе Астане.

Приложение 2 к постановлению

Центральной избирательной комиссии

Республики Казахстан

от 16 июля 2026 года № 35⁄65