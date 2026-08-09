Без барьеров в жизнь и политику: ОСДП подвела итоги «Kazakhstan Inclusive Forum 2026»

Фото: Пресс-служба ОСДП

Мероприятие прошло на открытом воздухе в парке им. К.Ататюрка в рамках предвыборной агитационной кампании партии накануне выборов в Курултай, назначенных на 23 августа 2026 года.

Форум собрал сотни участников: семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, аутизмом и другими особенностями развития, а также профильных экспертов, актив и сторонников партии, представителей общественных организаций и средств массовой информации. Главной задачей встречи стало обсуждение системных проблем инклюзии, защиты прав граждан с особыми потребностями и презентация предвыборных законодательных инициатив ОСДП, направленных на кардинальное улучшение качества жизни казахстанцев.

В рамках насыщенной программы форума прошли панельные дискуссии, экспертные сессии, а также интерактивные мастер-классы и развивающие площадки, адаптированные для детей и взрослых с ментальными и физическими особенностями. На консультационных пунктах участники смогли получить бесплатные юридические и социальные разъяснения от специалистов и представителей партии. В обсуждении приняли участие ключевые спикеры, кандидаты в депутаты Курултая в числе которых Асхат Рахимжанов, Нурия Балтабайқызы, Ажар Сагандыкова, Талгат Татиков, Наурыз Сайлаубай.

Председатель ОСДП и кандидат в депутаты Курултая Асхат Рахимжанов в своем выступлении подвел итоги встречи и акцентировал внимание на предвыборных приоритетах партии в сфере социальной справедливости:

«Социал-демократическая партия - это партия с идеологией социал-демократии, а значит, в первую очередь, партия социального равенства для всех. Если посмотреть на другие партии, то они являются правыми партиями, которые преследуют интересы бизнеса и отдельных олигархических групп, а вопросы социальной справедливости и создания равных стартовых возможностей для всех у них в программах, к сожалению, отсутствуют. Одним из приоритетных пунктов нашей программы является именно законодательное сопровождение и реализация всех условий, чтобы процесс инклюзии проходил равномерно, спокойно, не во враждебной обстановке, чтобы у людей сложилась культура понимания того, что все люди в обществе одинаковые. Инклюзивность - это, прежде всего, процесс включения людей в социализацию, в жизнь общества на разных этапах жизни, и сегодня мы говорим прежде всего об особенных детях. Очень важно, чтобы они чувствовали себя в дружелюбной атмосфере, где нет агрессии, враждебности и языка ненависти - у меня самого особенный сын, и я знаю, что агрессию он совершенно не воспринимает, а закрывается. Поэтому дети с особенностями должны понимать, что находятся под опекой и заботой, что в обществе нет людей, которые воспринимают их как-то иначе, чем других. Это сегодня мировая тенденция: если 10 лет назад на 10 000 случаев приходился 31 такой ребенок, то сегодня эта цифра с каждым годом растет. Поэтому создание качественной, доброжелательной, инклюзивной среды должно быть не просто личным делом семьи, а приоритетом государственной политики - и наша партия поставила этот вопрос одним из ключевых в своей предвыборной программе», - отметил он.

Особое внимание на форуме было уделено проблемам ранней диагностики, современной реабилитации и социальной адаптации детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Кандидат в депутаты Нурия Балтабайқызы подчеркнула необходимость комплексной поддержки семей на всех этапах развития ребенка:

«Семьи, где растут дети с аутизмом или другими особенностями развития, ежедневно сталкиваются с колоссальной эмоциональной и финансовой нагрузкой. На форуме совместно с ведущими учеными и экспертами-практиками мы обсудили нехватку коррекционных центров, дефицит квалифицированных специалистов и барьеры при поступлении в образовательные учреждения. Вступая в предвыборную гонку, наша партия ставит перед собой конкретную задачу: законодательно закрепить непрерывность инклюзивного образования и реабилитации от раннего детства до взрослой жизни. Итоги сегодняшних дискуссий войдут в наш первоочередной пакет законопроектов», - заверила она.

В ходе экспертных сессий также подробно рассматривались вопросы экономической самостоятельности граждан с инвалидностью, создания специальных рабочих мест и формирования действительно доступной городской среды.

Итогом Kazakhstan Inclusive Forum 2026 стала выработка пакета конкретных рекомендаций и предложений, которые были обобщены экспертной группой ОСДП. Накануне выборов 23 августа эти инициативы стали основой предвыборного блока партии по вопросам социальной защиты и инклюзивного развития Казахстана.