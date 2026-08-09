Три лесных пожара потушили за сутки в Казахстане

Два возгорания произошли в Северо-Казахстанской и Алматинской областях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Три лесных пожара зарегистрировали 8 августа на территории государственного лесного фонда Казахстана. Все очаги удалось оперативно ликвидировать, передает Kazpravda.kz.

Два пожара произошли в Северо-Казахстанской области, еще один — в Алматинской. Возгорания обнаружили во время авиационного патрулирования, после чего к местам пожаров направили силы лесных учреждений.

«К тушению были привлечены авиапожарные десантники РГКП "Казавиалесоохрана", а также силы и средства государственной лесной охраны. Благодаря оперативным действиям все пожары были в кратчайшие сроки полностью ликвидированы», - сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

В ведомстве отметили, что из-за жаркой погоды и прохождения грозовых фронтов в стране сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

Государственная лесная охрана и «Казавиалесоохрана» продолжают работать в усиленном режиме. Авиационное и наземное патрулирование лесного фонда ведется непрерывно.