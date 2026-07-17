Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз

Экология

Водоем, расположенный в 160 км от столицы, по праву считается одним из самых фотогеничных природных объектов страны, которое ежегодно привлекает тысячи туристов

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева озеро Көбейтұз, известное своим уникальным розовым оттенком воды, получит статус особо охраняемой природной территории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области

Для этого будут расширены границы Буйратауского государственного национального природного парка – в его состав и войдет акватория Көбейтұз. Это позволит обеспечить защиту уникальной экосистемы озера.

Водоем, расположенный в 160 км от столицы, по праву считается одним из самых фотогеничных природных объектов страны, которое ежегодно привлекает тысячи туристов. Растущий поток гостей требует соответствующей инфраструктуры. Поэтому наряду с приданием озеру охранного статуса акимат Акмолинской области приступает к благоустройству прибрежной территории: здесь оборудуют смотровую площадку и парковку – это позволит жителям и гостям региона наблюдать за природным феноменом и фотографировать его, не создавая угроз для хрупкой экосистемы.

Необходимо отметить, что Көбейтұз уже сегодня является одним из символов Акмолинской области. И сейчас необходимо создать условия, при которых люди смогут безопасно и комфортно знакомиться с этим уникальным местом и наслаждаться живописными видами, не нанося никакого вреда озеру. Сохранить Көбейтұз в первозданном виде для потомков возможно только при грамотном благоустройстве и строгом соблюдении экологических норм.

Сохранение уникальных природных объектов остается одним из приоритетов государственной экологической политики. Новая Конституция закрепляет формирование высокой экологической культуры как основополагающего принципа деятельности Республики Казахстан, а расширение сети особо охраняемых природных территорий – один из инструментов его практической реализации. Именно поэтому вопросы защиты природы и охраны окружающей среды сегодня особенно актуальны.

Принимаемые меры по защите и благоустройству территории озера всецело соответствуют духу и целям масштабной республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан». Сохранение хрупкой экосистемы озера Көбейтұз является важным практическим вкладом в реализацию концепции чистого и зеленого Казахстана.

Ранее управлением природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области было проведено изучение гидрохимических свойств воды озера. Анализ показал превышение предельно допустимых концентраций по ряду веществ – аммонийный азот, аммиак, хлориды, мышьяк, сульфаты и другие. С учетом полученных данных купание в озере и сбор соли с его берегов категорически запрещены.

На период проведения работ по благоустройству доступ к озеру Көбейтұз будет ограничен: подходить к береговой линии и находиться на прилегающей территории ближе рекомендуемой зоны не допускается. На въездах к озеру будут организованы круглосуточные посты, патрулирование территории обеспечивает полиция совместно с уполномоченными органами.

Акимат области призывает жителей и гостей региона соблюдать установленные требования и природоохранное законодательство, а также бережно относиться к окружающей среде. Только так уникальный природный объект удастся сохранить для будущих поколений.

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