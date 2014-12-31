Мусульмане всего мира дважды отметят день рождения пророка Мухаммеда в 2015 году
Наступающий год ознаменуется редким явлением, которое происходит всего лишь 1 раз в 33 года. Как сообщает портал IslamNews, в 2015 году мусульмане всего мира дважды отметят Мавлид – день рождения пророка Мухаммеда: 3 января и 24 декабря.
По данным астрономов, это произойдет из-за того, что год хиджры, который принят в мусульманском календаре, короче обычного на 11 дней. Поэтому знаменательные даты, выпавшие на первые 11 дней 2015 года, повторятся еще в его конце.
Последнее подобное совпадение произошло в 1982 году, а в следующий раз это случится в 2047 году, отмечают ученые.