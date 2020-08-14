Музей "Казахфильма" горит в Алматы

В Алматы на территории "Казахфильма" горят пиломатериалы и дом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС города.
"Бостандыкский р-н, пр.Аль-фараби д.176,территория Казахфильма- имеется два очага возгорания - под отдельно стоящим навесом происходит загорание складированных пиломатериалов, а также двухэтажное деревянное строение, угрозы распространения огня нет", - сообщили в департаменте.
Отмечено, что информации по пострадавшим не поступало. В ликвидации пожара задействованы: ДЧС 53 человек и 16 единиц техники.
"Бостандыкский р-н, пр.Аль-фараби д.176,территория Казахфильма- имеется два очага возгорания - под отдельно стоящим навесом происходит загорание складированных пиломатериалов, а также двухэтажное деревянное строение, угрозы распространения огня нет", - сообщили в департаменте.
Отмечено, что информации по пострадавшим не поступало. В ликвидации пожара задействованы: ДЧС 53 человек и 16 единиц техники.