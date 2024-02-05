Мужчина избил соседских детей в подъезде столичного ЖК
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Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения
Полиция Астаны возбудила уголовное дело по факту хулиганства, сообщает Kazpravda.kz
– Управлением полиции района Байконыр установлен и задержан 30-летний житель дома, в котором произошел инцидент. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, – отметили в департаменте.
Внезапная агрессия молодого мужчины в подъезде разгневала казахстанцев. Пользователи Сети считают, что случай необходимо расценивать не как хулиганство: "Ну явно не хулиганство. Насилие в отношение детей". Другие предположили, что нарушитель не в себе: "Похоже под наркотиками!".
В ДП добавили, что проводится досудебное расследование.