Мужчина избил соседских детей в подъезде столичного ЖК

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полиция Астаны возбудила уголовное дело по факту хулиганства, сообщает Kazpravda.kz

– Управлением полиции района Байконыр установлен и задержан 30-летний житель дома, в котором произошел инцидент. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, – отметили в департаменте. 

Внезапная агрессия молодого мужчины в подъезде разгневала казахстанцев. Пользователи Сети считают, что случай необходимо расценивать не как хулиганство: "Ну явно не хулиганство. Насилие в отношение детей". Другие предположили, что  нарушитель не в себе: "Похоже под наркотиками!". 

В ДП добавили, что проводится досудебное расследование.

 

#дети #нападение #хулиганство #ЖК

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