Мужчина напал с ножом на бывшую гражданскую жену в Атырау
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Полиция ищет преступника
О трагическом инциденте стало известно от активистов общественного фонда «Не молчи KZ», сообщает Kazpravda.kz
В соцсетях они рассказали, что 9 июня в отношении 29-летнего подозреваемого по факту покушения на убийство 33-летней женщины в подъезде одного из многоквартирных домов Атырау начато досудебное расследование.
По информации областного департамента полиции, личность мужчины установлена, принимается комплекс оперативно-розыскных мер для его задержания.
«В настоящее время выяснилось, что подозреваемый и потерпевшая ранее состояли в гражданском браке. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия», – добавили в ДП региона.