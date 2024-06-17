Мужчина напал с ножом на бывшую гражданскую жену в Атырау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О трагическом инциденте стало известно от активистов общественного фонда «Не молчи KZ», сообщает Kazpravda.kz

В соцсетях они рассказали, что 9 июня в отношении 29-летнего подозреваемого по факту покушения на убийство 33-летней женщины в подъезде одного из многоквартирных домов Атырау начато досудебное расследование.

По информации областного департамента полиции, личность мужчины установлена, принимается комплекс оперативно-розыскных мер для его задержания.