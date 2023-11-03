Мужчина пытался перерезать горло своей девушки в Талдыкоргане

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Полиция задержала подозреваемого

Фото: Kazpravda.kz

В Талдыкоргане мужчина пытался перерезать горло своей девушки, передает корреспондент Kazpravda.kz

В Сети появилось видео, как на девушку напал мужчина. Женщина пытается помочь потерпевшей, но мужчина замахивается и на нее. После он берет со стола канцелярский нож и начинает наносить удары по шее девушки.

Видео опубликовали на Telegram-канале "Криминальный Казахстан". По данным канала, инцидент произошел в одном из салонов красоты в Талдыкоргане.

Отмечается, что на девушку напал собственный парень. По информации канала, она систематически подвергалась избиениям парня, но прощала его. В октябре горсуд Талдыкоргана запретил мужчине приближаться к подруге.

Редакция Kazpravda.kz обратилась за комментарием в департамент полиции области Жетысу.

"Сообщаем, что сотрудники городской полиции установили и задержали подозреваемого, который оказался 35-летним знакомым потерпевшей.  Подозреваемый доставлен в полицию. Следователь вынес постановление о переквалификации дела на ст. ст. 24 ч. 3, 99 ч. 2 УК РК "Покушение на убийство", которое уже согласовано с прокурором", - прокомментировали в ДП.

Расследование взято на особый контроль областным департаментом полиции, добавили в пресс-службе.

Фото: Telegram-канал "Криминальный Казахстан"

#нападение #избиение #мужчина #девушка

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