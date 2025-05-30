Решается вопрос о его помещении в Областной центр психического здоровья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ночь на 30 мая около 00:30 в полицию Бурлинского района поступил звонок: на АЗС «Нефтэк» мужчина с бензопилой вел себя агрессивно — бросался на машины и людей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Мой город

На место выехали полицейские и задержали 36-летнего нарушителя.

Как сообщается на странице полиции Бурлинского района, мужчину доставили в Центр временной адаптации и детоксикации. Решается вопрос о его помещении в Областной центр психического здоровья.