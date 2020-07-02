Мужчину подстрелили во время уличной драки в Карагандинской области
Айдана Демесинова
29-летнего мужчину подстрелили во время уличной драки в городе Сарань. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, передает Kazpravda.kz.
"30 июня в центральную больницу города Сарань с телесными повреждениями обратился 29-летний местный житель. Пострадавший пояснил, что малознакомый человек в ходе ссоры произвел в него выстрел из травматического пистолета. По данному факту начато досудебное расследование", – говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 34-летний подозреваемый.
В настоящее время мужчина водворен в изолятор, добавили в пресс-службе.