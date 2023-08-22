Мужской поступок

фото ДЧС ВКО

О случившемся рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Жители села заметили пожар в двухквартирном доме по улице Танабаева. Хозяева отсутствовали, из окна валил дым, огонь мог перекинуться на все строение.

- Алмаз Кадылбеков и Асылбек Рагызбаев не испугались, - рассказали в департаменте. – Мужчины правильно оценили обстановку, вынесли из кладовки 27-литровый газовый баллон. Предотвратили возможный взрыв. Затем вызвали пожарных.

До прибытия расчета сельчане самостоятельно боролись с огнем. Площадь пожара составила 6 кв. метров. Горели детали холодильника и две морозильные камеры. По предварителной версии, причиной загорания стали нарушения при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Как напомнили в департаменте, важно вовремя устранять неисправности электропроводки и не перегружать сеть.

