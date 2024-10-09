МВД ликвидировало канал крупной контрабанды нефтепродуктов

Нарушители пытались вывезти нефтепродукты на сумму свыше 120 млн тенге
В Казахстане пресекли канал крупной контрабанды нефтепродуктов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Обнаружено более 10 вагон-цистерн, предназначенных для пересечения границы.
Вагоны, загруженные более чем с 750 тоннами содержимого нефтепродукта на сумму свыше 120 млн тенге, следовавшие на территорию сопредельного государства, были остановлены и изъяты для дальнейшего расследования.
«По факту транспортировки нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий», – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.