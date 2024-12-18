МВД обратилось к казахстанцам в связи с непогодой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации министерства, в условиях сильных снегопадов и низких температур сотрудники полиции круглосуточно патрулируют трассы и дороги, обеспечивая безопасность водителей и пассажиров.

Они не только следят за порядком, но и оперативно реагируют на вызовы, оказывая помощь застрявшим автомобилям, доставляя людей в безопасные места и обеспечивая транспортировку в случае необходимости.

Стражи порядка помогают вытаскивать машины из снежных заносов, предоставляют еду и горячие напитки.

«Рекомендуем гражданам следить за погодными условиями, поддерживать запас топлива в автомобиле, при сильных снегопадах и гололеде воздержаться от дальних поездок. Берегите себя и своих близких», – говорится в распространенной информации МВД.

Напомним, сотрудники МЧС спасли ещё 26 человек из снежного плена в области Жетісу.