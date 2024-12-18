Более 20 грузовиков оказались в снежном плену в области Жетісу

Сотрудники МЧС спасли ещё 26 человек из снежного плена

Фото: МЧС РК

В Алакольском районе между участками Ыргайты и Жаланашколь автодороги Ушарал - Достык, из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада, 26 грузовых автомобилей попали в снежный занос, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Незамедлительно спасатели отправились на помощь людям. Прибыв к месту, спасатели ведомства на Вахтовке и вездеходе Трэкол доставили 26 водителей грузовых автомобилей в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период, просит обращать внимание на штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды оставаться дома.