Более 20 грузовиков оказались в снежном плену в области Жетісу

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Сотрудники МЧС спасли ещё 26 человек из снежного плена

Фото: МЧС РК

В Алакольском районе между участками Ыргайты и Жаланашколь автодороги Ушарал - Достык, из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада, 26 грузовых автомобилей попали в снежный занос, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Незамедлительно спасатели отправились на помощь людям. Прибыв к месту, спасатели ведомства на Вахтовке и вездеходе Трэкол доставили 26 водителей грузовых автомобилей в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период, просит обращать внимание на штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды оставаться дома.

#Жетісу #снежный плен #грузовики

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