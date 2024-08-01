МВД поддержало требование авторов петиции о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным спикера, в прошлом году вырос уровень практически всех видов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а именно: изнасилование – на 44%, половых сношений с лицом, не достигшим 16-летнего возраста – на 8,5%, понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера – в 2 раза, развращение малолетних – на 13%, вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией – на 25%, насильственные действия сексуального характера – на 21%, вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания – в 2,5 раза.

Изготовление или оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнохарактера остались на том же уровне.

«Эта динамика сохраняется несмотря на ужесточение ответственности за половые преступления в отношении несовершеннолетних вплоть до пожизненного лишения свободы. Основными причинами роста таких преступлений является распространение в СМИ, соцсетях и Интернет-ресурсах информации о свободных сексуальных отношениях», – сказал он.

Почти треть преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних составляют половые сношения с лицами, не достигшими 16 лет, по обоюдному согласию. По мнению спикера, это говорит о снижении уровня воспитания, поскольку почти каждое второе преступление совершено лицами из близкого окружения, ранее не попадавшими в поле зрения полиции: отцами, отчимами, сожителями матерей, родственниками, соседями, знакомыми.

По словам Зулхаирова, информация о таких преступлениях оказывает серьезное влияние на неокрепшие умы детей. Они стремятся следовать тому, что видят в интернете. В пример спикер привел недавний случай в Костанайской области, где трое несовершеннолетних 8, 11 и 13 лет совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней девочки.

Он задался вопросом, откуда в головах малолетних детей возникают такие желания?

«МВД поддерживает требование авторов петиции о необходимости запрета пропаганды несовершеннолетним любых сексуальных отношений, в том числе ЛГБТ. Для убедительности считаем необходимым провести комплексное научное исследование влияния пропаганды сексуальных отношений на несовершеннолетних», – заключил Зулхаиров.

Аналогичную позицию официально озвучили в Минпросвещения.

Публичное обсуждение продолжается.