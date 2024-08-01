Комитет по охране прав детей высказался в отношении петиции о пропаганде ЛГБТ

В Астане принимается проект решения в отношении петиции о пропаганде ЛГБТ

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Сегодня началось публичное обсуждение проекта решения по петиции «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!». На заседании были озвучены официальные позиции заинтересованных госорганов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Глава Комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова привела результаты социсследования 2023 года по выявлению уровня грамотности детей в цифровой среде.

Так, 11% когда-либо отправляли свою линую фото или видео тем, кого они не знали лично, 19 детям предлагались деньги или подарки в обмен на их сексуальные фотографии или видео, 15 детям за последний год предлагали деньги или подарки, чтобы они встретились лично и совершили что-то сексуальное.

86 из 1 200 опрошенного ребенка получали сообщения сексуального характера. Каждый 10 полностью согласен, что в интернете есть вещи, которые расстраивают или беспокоят их или их сверстников.

«Результаты свидетельствуют о том, что дети в высокой степени рискуют при онлайн-общении. И подвергаются влиянию информации в силу возрастных особенностей. Несформированная психика ребенка не готова выдержать информационную атаку, информация деформирует психику ребенка, воздействуя на воображение, давая новые установки и модели поведения, тем самым нанося вред эмоциональному и физическому здоровью», – отметила спикер.

В другом исследовании, за 2023 год родители отметили следующие последствия из-за негативного контента: сильный стресс, снижение самооценки, успеваемости, активности. Проблемы со сном – каждый четвертый ребенок.

«Учитывая психовозрастные особенности детей, их уязвимость от негативного влияния информационной среды, исторических традиций, культурных ценностей казахстанского общества и государства, а также в целях надлежащего воспитания и полноценного развития детей – поддерживаем петицию в части запрета на пропаганду и распространения информации об ЛГБТ-движении среди детей и подростков», – заявила Оспанова.

Публичное обсуждение продолжается.