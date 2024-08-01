Изнасилование 5-летней девочки в Костанае: родители понесут ответственность

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Глава Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова прокомментировала изнасилование девочки несовершеннолетними в Костанае, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, в июле распространилась информация о том, что трое мальчиков 8, 12, 13 лет изнасиловали 5-летнюю девочку. Их не смогли привлечь к ответственности в связи с их возрастом, мера пресечения не избиралась.

По словам главы Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Насымжан Оспановой, вопрос находится на контроле министерства и регионального омбудсмена. Спикер рассказала, что дети обеих сторон – из неблагополучных семей. 

«Правонарушителями оказались детьми небольшого возраста, из семей, которые нуждаются в особом контроле. Родителей мальчиков нужно вести и оказывать им помощь, они находятся в жизненно тяжелой ситуации, есть семьи-алкоголики. В этих условиях росли их дети», – сообщила спикер.

Мальчики находятся в центре адаптации несовершеннолетних, рассматривается вопрос их перевода в спецшколу для того, чтобы индивидуально с этими детьми поработать.

Родители правонарушителей понесут адмответственность, заверила Оспанова. 

#изнасилование #адмответственность #неблагополучные семьи

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