МВД РК призывает приостановить работу детских батутов
Министерство внутренних дел РК призывает индивидуальных предпринимателей временно приостановить деятельность детских батутов до улучшения погодных условий, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате усиления ветра могут произойти несчастные случаи с участием детей на батутах.
"Кроме того, информируем о том, что в настоящее время местными исполнительными органами в экстренном порядке осуществляются проверки мест досуга детей, а именно места установки батутов (других аттракционов), детских площадок, проката велосипедов и т.д., на предмет соответствия установленным правилам безопасности", – говорится в сообщении.