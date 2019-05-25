Общество
МВД РК призывает приостановить работу детских батутов
Министерство внутренних дел РК призывает индивидуальных предпринимателей временно приостановить деятельность детских батутов до улучшения погодных условий, передает Kazpravda.kz.    

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате усиления ветра могут произойти несчастные случаи с участием детей на батутах.

"Кроме того, информируем о том, что в настоящее время местными исполнительными органами в экстренном порядке осуществляются проверки мест досуга детей, а именно места установки батутов (других аттракционов), детских площадок, проката велосипедов и т.д., на предмет соответствия установленным правилам безопасности", – говорится в сообщении.

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