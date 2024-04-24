Сильная государственная власть обеспечила развитие страны

Общество
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Юлия Полонская

24 апреля 1990 года в Казахстане был учрежден институт президентства

фото из архива "КП"

Этой дате в Президентском центре УДП РК посвятили заседание «круглого стола», участники которого обсудили роль института президентской власти в качестве фактора политической стабильности и опоры государственности.

Исторически судьба института президенства в Казахстане, его истоки и дальнейшее развитие связаны с Законом Казахской ССР от 24 апреля 1990 года «Об учреждении поста Президента Казахской ССР». Принятие данного документа стало важнейшим событием, оказавшим решающее влияние на становление политической системы независимого государства, обеспечившей преемственность государственной власти.

Участники заседания рассмот­рели актуальные вопросы генезиса института президентства, его правовую природу и место в системе органов государственной власти, тенденции трансформации и основные результаты функционирования.

Как отметил директор Президентского центра кандидат политических наук Бакытжан Темирболат, важность этой даты обусловлена высокой ролью инс­титута президентства в развитии самой государственной системы и в модернизации Казахстана, который состоялся как суверенное государство с конкурентоспособной экономикой. Вместе с тем нужно понимать, что и сам институт президентства динамично меняется.

– Во-первых, учреждение поста президента Республики Казах­стан в 1990 году оказало большое влияние на становление политической системы независимого государства, обеспечив преемственность государственной власти после распада Советского Союза. Следующий этап в 1991–1995 годах обеспечил поступательное системное развитие страны, – сказал спикер.

Юридическое оформление президентской республики произошло с принятием Конституции 1995 года. А четвертый этап развития этого института был связан с мировым экономическим кризисом и турбулентностью международных отношений.

По мере укрепления демократических институтов, повышения политической культуры и зрелости гражданского общества назрел вопрос адаптации политической системы к современным вызовам и реалиям. Конституционная реформа, по мнению спикера, создала новый фундамент преобразований. Последовавшие затем президентские выборы обеспечили полную перезагрузку системы власти, ознаменовав новый этап в развитии президентско-парламентской республики.

– Каждый этап развития института президентства в Казахстане был ответом на вызовы, стоящие перед нацией в определенный период исторического контекста, – отметил Бакытжан Темирболат.

Заместитель директора Казахстанского института стратегичес­ких исследований Аскар Нурша считает, что институт президентства в Казахстане – стержень, который формирует весь каркас государственной власти.

– Мы часто сравниваем нашу политическую систему с французской, сингапурской, но я хочу провести некоторые параллели со странами постсоветского пространства. Если во многих из них были колебания от президентской системы власти к парламентской и наоборот, то Казахстан этих качелей избежал. Мы выбрали путь сильной президентской вертикали с параллельным развитием парламентаризма. И это, наверное, оптимальное решение, – отметил он.

Аскар Нурша подчеркнул, что институт президентства в Казахстане имеет довольно небольшую историю развития. Пока мы можем сравнивать лишь две модели, и тут, по мнению спикера, виден переход от концепции Елбасы к Президенту как эффективному менеджеру.

– В целом есть подходы в государственном управлении, которые определяются не только наукой и политикой, но и традициями. Это очевидно на примере развития степной демократии и Казахского ханства, – добавил Аскар Нурша. – Поэтому, чтобы делать концептуальные выводы, нужно сначала понять, каков наш культурный код в политике, исходя из современных реалий и национальных интересов.

Заместитель директора Инс­титута парламентаризма Берик Бекжанов обратился к истории развития президентской власти с точки зрения эволюции политического и партийного плюрализма. А руководитель Центра международных программ Фонда Нурсултана Назарбаева Зияда Жанатаева роль института президентства рассмотрела сквозь призму формирования международного имиджа страны.

– На заре независимости в крайне сложных экономических и социальных условиях выбранная модель государственного управления позволила создать привлекательный инвестицион­ный климат, – отметила она.

Главный научный сотрудник Института истории государства Комитета науки Министерства науки и высшего образования Жапсарбай Куанышев провел экскурс в историю развития сис­темы государственного управления – от степной демократии до учреждения Национального курултая.

Доцент Казахстанского филиа­ла МГУ им. Ломоносова Сагинтай Бердагулова вопрос развития института президентства осветила с точки зрения расширения доступа казахстанцев к услугам образования.

#дата #круглый стол #Президентский центр

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