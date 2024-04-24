Бишимбаев планировал пристыдить Нукенову снятыми в ночь избиения видео

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Адвокаты потерпевшей стороны допросили Бишимбаева относительно видео со сценами насилия, снятых подсудимым 9 ноября в ресторане BAU, передает коррреспондент Kazpravda.kz

Фото: Верховный суд

Напомним, 22 апреля шокирующие кадры посмотрели участники процесса, в том числе брат убитой Салтанат, и ему не удалось сдержать слез. Одному из присяжных в результате стало плохо. По этическим нормам видео из-за наличия сцен насилия в зале суда для СМИ не воспроизводились.

 «На видео мы отчетливо слышим, как вы понуждаете ее проговорить слова о якобы вступлении в половые отношения с мужчиной. Почему вы заставляете ее давать такие пояснения?», – спросил адвокат Дамир Ишмаметов.

Бишимбаев ответил, что Нукенова перед смертью мучила его.

«Я хотел ее унизить и оскорбить, мне было это известно (об интимной связи с другим мужчиной - прим. автора), она сама мне сказала сразу после свадьбы. А здесь я просто хочу также отомстить ей. 6,5 часов она меня психологически мучила. Что хотела, то и делала, и довела меня уже до такого состояния», – показал он.

Адвокат потерпевшей стороны обратил внимание суда на то, что после каждого возобновления записи появляются новые следы крови. На что Бишимбаев возразил, сказав, что на Салтанат, между короткими видео никаких новых повреждений не появляется.

Ишмаметов также поинтересовался, почему, если Нукенова сама сняла все эти вещи, на видеозаписи она все время прикрывается.

«Потому что я начал ее снимать. А когда я начал снимать, хотел потом пристыдить ее на следующий день…»

«Вы хотели ее пристыдить этими видео?», – уточнил адвокат.

«Я хотел ей сказать, посмотри до чего ты меня довела, посмотри ты вот голая ходишь», – ответил подсудимый.  

Дамир Ишмаметов обратился к присяжным заседателям.

«Уважаемые присяжные заседатели, я думаю, вы для себя все выводы сделаете, я прошу обратить внимание на те вопросы, которые я поставил, и на услышанные ответы», – заключил он.  

#суд #видео #допрос #Бишимбаев

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