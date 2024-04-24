Иногда обивать пороги приходится за чужую ошибку, обернувшуюся коммунальной Санта-Барбарой

Квитанции ЕРЦ на новую жилплощадь приходили нам вовремя, я сравнивала показания с цифрами в приложении, через которое оплачивала коммунальные услуги. Почти год была прописана в квартире одна, муж значился по прежнему месту обитания, прописался только летом. И как-то умудрилась прозевать, что по квитанциям в жильцах по-прежнему числится лишь один человек.

фото из архива "КП " и автора

Соответственно, и начисления за электроэнергию приходили только на одного, а все знают, что при большом расходе это крайне невыгодно – стоимость тарифа повышается. Чуть позже в КСК меня уверили, что замешкались, мол, ответственные лица, скоро добавят.

Муж в базу не добавился ни осенью, ни зимой, пора было разбираться. Сначала я, как мне посоветовали в ТОО «Астанаэнергосбыт», запросила через правительство для граждан справку, что в квартире прописано двое. Дали, дело за малым: отправить это подтверждение через qalaqyzmet, а дальше они уже сами разберутся.

Когда пришел отказ увеличить число лиц, проживающих на новой жилплощади, я выпала в осадок: оказалось, что наши водомеры не опломбированы! Да как так-то?! Был этот акт, точно знаю! Звоню в «Астана­энергосбыт» (впереди у меня еще много звонков в эту контору!), мне заявляют: нет опломбировки, разбирайтесь с «Астана су арнасы» (АСА), без этого число прописанных, мол, изменить не могут.

Звоню в АСА и узнаю, что опломбированы мои водомеры! А почему этих данных нет у «Астанаэнергосбыта» – ну, кто ж его знает, как оно так получилось? Сказали, приехать за дубликатом акта опломбировки через шесть дней.

Забрала, отвезла дубликат-бумагу в столичный энергосбыт, там записали в очередь на визит контролера, который должен был прийти и собственноручно снять показания водомеров. Им же оставила справку о количестве прописанных лиц.

Контролер пришел еще через неделю, да только опять не повезло: табло у счетчика запотело, рекомендовали вызывать теперь уже контро­лера от «Астана су арнасы», пусть, мол, снимают пломбу, потом сантехник от КСК вам все прочистит, а потом опять контро­лера от водопровода, чтобы он обратно пломбу поставил. И только потом опять нужно будет вызвать контролера от «Астанаэнергосбыт»… Честно: меня эта круговерть контролеров в природе просто довела до ручки. Но деваться некуда – надо довести дело до конца, раз взялась.

Первый «водный» контролер срезала пломбу, но при звонке в диспетчерскую возникла заминка: оператор уверяла, что не на том счетчике она ее срезала – по базе номера квартиры и водомеров не совпадали! Я в ужасе показывала выданный дубликат опломбировки – там же не может быть ошибки. Вот ведь наивная…

Двигаемся дальше: сантехник (который из КСК) привел счетчик в порядок (протер ему злополучное табло), вызвала нового контролера, от АСА, чтобы навесить пломбу. Если вы думаете, что дело близилось к логическому завершению, то ошибаетесь. Контро­лер-то пришел, опломбировал, а я уже вызвала работника энергосбыта. Только вот спустя пару дней опломбировавший мне водомер сотрудник вернулся­ и «убил»: «А у вас номера счетчиков не соответствуют тем, которые у нас в базе».

Я, глотая валерианку, дрожащей рукой опять показываю дубликат: ну вот же, это же ваша организация мне выдала, ну не сама же я эти цифры нарисовала! Пошли вместе к счетчикам (они у нас на площадке), давай сверять. Черт побери, и правда: номера счетчиков, прописанные в базе АСА, относятся к соседней квартире! И наоборот…

Было желание сесть и заплакать прямо возле лифта. Контролер (мне показалось, он сам хотел попросить у меня пару таблеток валерианки) вздохнул и принялся составлять акт на все квартиры нашего этажа…

В общем, только спустя пару недель я получила окончательный вариант дубликата. То есть снова поехала в «Астана су арнасы», забрала акт, отвезла его в «Астанаэнергосбыт», потом еще неделю ждала контро­лера... Про мои мытарства знали все операторы, с кем я обсуждала свою проблему.

На мой прямой вопрос: кто виноват в этом безобразии, в «Астана­энергосбыте» показали пальцем на АСА: ну а куда смотрели их проверяющие, снимавшие показания? В «Астана су арнасы» в свою очередь кивнули на застройщика, мол, это они наняли таких бестолковых подрядчиков, которые умудрились запутаться в номерах счетчиков и квартир.

Версия правдоподобная: на трубах, к которым крепятся водомеры, нумерация квартир несколько раз исправлена, черт ногу сломит! К тому же, пояснили в организации, контролерам дела нет до номеров водомеров: они смотрят только на показания. В колл-центре застройщика выдали эту же версию, обещали дать официальный ответ.