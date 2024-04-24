«Твой сын что-то натворил» – ясновидящая предупредила мать Бишимбаева о трагедии

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Самый громкий судебный процесс года по уголовному делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, за которым следят не только в Казахстане, но и за его пределами, продолжается, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В суде ясновидящая рассказала, что Бишимбаев в течение двух лет обращался к ней по рабочим вопросам относительно рисков вложения инвестиций в тот или иной проект. Их познакомила мать подсудимого. С проблемами семейного характера, как показала свидетель, не обращался никогда.

9 ноября Бишимбаев звонил ей многократно. В какой-то момент,  после 15 часов ближе к 16 часам, она взяла трубку.

«Здравствуйте, мы вчера с Салтанаткой сильно напились и подрались вместе, я беспокоюсь», – сказал он. Я поняла по разговору, что он выпивший. И голос такой был, тщательно подбирал слова, не такой как обычно. Он просил: «Посмотрите, посмотрите». А что я сделаю? Я сказала, вызовите скорую, врача. Он молчит. И потом ответил: «Какая скорая?! Она придет в себя!» – рассказала свидетель.

По ее словам, подсудимый звонил много раз после, но она не брала трубку, поскольку из-за его нетрезвости не восприняла звонки всерьез. Однако далее Бишимбаев требовал конкретного ответа.

«Он стал писать. Он, прям, был не выносимый. «Напишите, напишите, что все будет хорошо». Я без задней мысли», –  продолжила свидетель.

Она добавила, что Бишимбаев описывал состояние Нукеновой следующим образом: «Она не шевелится, не встает, не кушает, она лежит, спит, дышит, храпит».

Гособвинитель напомнила о ее сообщении «Сау», отправленному в ответ Бишимбаеву в 19.26 на вопрос «Есі сау ма?», уточнив, как ясновидящая восприняла эти слова.

«Я сразу почувствовала, что что-то не то, он уже был не такой пьяный, как днем. Я сразу позвонила его матери. «Твой сын что-то натворил, они подрались», – сообщила свидетель, добавив, что мать стала плакать.

Со слов свидетеля, она узнала о смерти Нукеновой утром. Потом следователь пригласила ее на допрос. Также она отметила, что заблокировала контакты Бишимбаевых в телефоне.

Напомним, до явки в суд свидетель сообщила, что по телефону неизвестные угрожали убить ее. В этой связи суд скрыл лицо ясновидящей от СМИ, а также запретил распространять ее анкетные данные.

 

#свидетель #Бишимбаев #Нукенова

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