Сегодня в Мадриде состоится дуэль лучших теннисисток Казахстана

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Абзал Камбар

В 1⁄4 финала сойдутся Елена Рыбакина и Юлия Путинцева

коллаж «КП»

Мы уже рассказывали о выступлении лучших ракеток страны на турнире Mutua Madrid Open в столице Испании. И вот они все – Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик – продолжили свой победный путь.

Так, четвертый номер мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в 1⁄8 финала разгромила Сару Бэйлек (номер 36 в WTA) из Чехии со счетом 6:1, 6:3.

Немного сложнее пришлось Юлии Путинцевой в противостоянии с первой ракеткой России и 11-й в мире Дарьей Касаткиной. Казахстанка в первом сете уступила со счетом 3:6, а вот два следующих и решающих выиграла – 6:2, 6:2. А теперь самое интересное: в 1⁄4 финала ей, волею слепого жребия, будет противостоять не кто-нибудь, а Елена Рыбакина.

Казахстанцы впервые смогут наблюдать за дуэлью первой и второй ракеток страны на столь крупном турнире. Кстати, если кто-то думает, что Елена без проблем пройдет Юлию, то мы бы попросили его поостеречься.­ Ранее теннисистки встречались дважды, и оба матча выиграла именно Путинцева! Это произошло на турнирах в Риме (Италия) в 2020 году в 1⁄8 финала и в Индиан-Уэллсе (США) в 2021-м во втором круге.

И еще одну приятную новость нам принес первая ракетка Казахстана среди мужчин и 18-й в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Александр Бублик, который в трех сетах в Мадриде смог обыграть 15-й номер рейтинга АТР американца Бена Шелтона. Это был невероятный по красоте и накалу матч. Казахстанец проиграл первый сет со счетом 6:3, потом героически вырвал победу во втором на тай-брейке – 7:6. И третий, решающий сет также оказался за нашим соотечественником – 6:4.

Бублик впервые за три года вышел в четвертый круг турнира в Мадриде. Кроме того, он стал первым игроком, который обыграл Шелтона на грунте в этом сезоне. Отметим, что Бену всего лишь 21 год, но ему прочат большое будущее.

В следующем круге Бублик сыграет с первой ракеткой России и четвертым номером мирового рейтинга Даниилом Медведевым.

#Спорт #теннис #Елена Рыбакина #Юлия Путинцева

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