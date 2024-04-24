Назначена дата прений по делу Бишимбаева

Суд объявил перерыв до 29 апреля для подготовки к прениям сторон

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Судья Айжан Кульбаева назначила дату прений по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Судебное следствие суд объявляет завершённым, как того требуют нормы статьи 383 УПК. Суд предоставляет сторонам время для подготовки к судебным премиям до 29 апреля», – объявила судья Айжан Кульбаева.

Прения начнутся 29 апреля в 10 утра.

Айжан Кульбаева отметила, что прения будут продолжаться 29, 30 апреля, а также 2 и 3 мая, возможно также, что они продолжатся и 4 мая.

Экс-министр Куандык Бишимбаев свою вину не признает. Его обвиняют по двум статьям УК РК:

«Причинение физических и психически страданий путем систематического нанесения побоев с применением насильственных действий, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного»;

«Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Второй обвиняемый, брат экс-министра Бахытжан Байжанов свою вину также не признал. Его обвиняют по двум статьям УК РК:

«Укрывательство преступления»;

«Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении».