МВД: Случаи подмешивания наркотиков в напитки участились в РК
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За последний год в стране зафиксировано более 8 тысяч наркопреступлений, среди которых участились случаи подмешивания наркотиков в напитки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Жертвы оказываются в беспомощном состоянии, подвергаясь риску ограбления и насилия.
Для защиты в полиции рекомендуют использовать экспресс-тесты для выявления наркотиков в жидкости. Эти простые в применении полоски можно купить в аптеках и за минуту определить наличие опасных веществ.
«Этот метод не требует специальных знаний и может спасти жизнь. Будьте бдительны и делитесь этой информацией с близкими!» - говорится в сообщении.