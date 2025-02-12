МВД: Случаи подмешивания наркотиков в напитки участились в РК

За последний год в стране зафиксировано более 8 тысяч наркопреступлений, среди которых участились случаи подмешивания наркотиков в напитки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

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Жертвы оказываются в беспомощном состоянии, подвергаясь риску ограбления и насилия.



Для защиты в полиции рекомендуют использовать экспресс-тесты для выявления наркотиков в жидкости. Эти простые в применении полоски можно купить в аптеках и за минуту определить наличие опасных веществ.