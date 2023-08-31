На 7 лет посадили работницу ломбарда за опустошенную на 26 млн тенге кассу в Туркестане

Жительницу Туркестана осудили на 7 лет лишения свободы за хищение денег из ломбарда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Фото: Kazpravda.kz

28-летняя жительница Туркестана Ж.Б. работала оценщиком-приемщиком в ТОО. В 2019-2020 годы она присвоила вверенные ей 26 680 449 тенге из кассы ломбарда и потратила на себя.

На женщину возбудили уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи «Присвоение, то есть хищение чужого вверенного имущества в особо крупном размере».

Ж.Б. предстала перед судом и получила 7 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.