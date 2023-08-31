На 7 лет посадили работницу ломбарда за опустошенную на 26 млн тенге кассу в Туркестане
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Жительницу Туркестана осудили на 7 лет лишения свободы за хищение денег из ломбарда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
28-летняя жительница Туркестана Ж.Б. работала оценщиком-приемщиком в ТОО. В 2019-2020 годы она присвоила вверенные ей 26 680 449 тенге из кассы ломбарда и потратила на себя.
На женщину возбудили уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи «Присвоение, то есть хищение чужого вверенного имущества в особо крупном размере».
Ж.Б. предстала перед судом и получила 7 лет лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.