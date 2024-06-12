Житель Шахтинска заразил женщину ВИЧ и получил реальный срок

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Шахтинском городском суде было рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в заражении вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

В 2015 году мужчине был поставлен диагноз ВИЧ. Он был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от лечения и заражения других, а также необходимости соблюдения мер предосторожности.

В 2016-2023 годах он проживал с женщиной, не уведомив ее о своем заболевании. В результате он заразил потерпевшую ВИЧ-инфекцией, вследствие чего она скончалась.

Вина подсудимого была подтверждена заключением судебно-медицинской экспертизы.

Согласно документу, смерть потерпевшей наступила от ВИЧ-инфекции с развитием вторичных заболеваний и другими материалами дела. Подсудимый вину не признал.

«По решению суда ч.2 ст.118 УК предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. По делу смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено. Отягчающим – признано причинение правонарушением тяжких последствий – смерти потерпевшей. Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Ему назначены принудительные меры медицинского характера - принудительное лечение», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что приговор суда в законную силу не вступил.