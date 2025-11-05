На Филиппинах растет число погибших из-за тайфуна «Калмаеги»

По меньшей мере 66 человек погибли, еще 26 считаются пропавшими без вести на Филиппинах в результате разгула стихии. Тайфун "Калмаеги" вызвал масштабные разрушения и стал одним из самых сильных в регионе в этом году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Шесть человек погибли при крушении военного вертолета, который обследовал районы, пострадавшие от стихии. Остальные стали жертвами наводнений, упавших деревьев и обломков зданий. Более 430 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Стихия затронула 24 провинции на крупнейших островных группах страны - Лусон, Висаяс и Минданао. Во многих районах нарушено электроснабжение, отменены десятки авиарейсов. Тайфун сопровождался ураганным ветром, проливными дождями и многометровыми волнами. По данным филиппинской метеослужбы Pagasa, шторм ослаб, однако порывы ветра по-прежнему достигают скорости около 180 километров в час.


Во многих населенных пунктах улицы полностью затоплены, автомобили смыты или перевернуты, жители спасались, поднимаясь на крыши. В некоторых районах разрушения оказались колоссальными. По данным синоптиков, "Калмаеги", который на Филиппинах называют "Тино", семь раз выходил на сушу - последний раз ранним утром в городе Эль-Нидо на западе провинции Палаван. Ожидается, что тайфун покинет территорию страны в среду или четверг и направится в сторону Вьетнама. В северных районах Таиланда на выходные прогнозируются сильные дожди.


Тем временем, по данным метеорологов, к Филиппинам приближается новый тропический циклон. Он может достичь суши в пятницу или субботу и в течение выходных превратиться в супертайфун - особенно мощный тропический шторм со скоростью ветра не менее 240 километров в час. Филиппины ежегодно подвергаются воздействию около 20 тайфунов. Самый разрушительный из них - "Хайян" - в ноябре 2013 года унес жизни более 6300 человек.

