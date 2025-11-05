По меньшей мере 66 человек погибли, еще 26 считаются пропавшими без вести на Филиппинах в результате разгула стихии. Тайфун "Калмаеги" вызвал масштабные разрушения и стал одним из самых сильных в регионе в этом году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW
Шесть человек погибли при крушении военного вертолета, который обследовал районы, пострадавшие от стихии. Остальные стали жертвами наводнений, упавших деревьев и обломков зданий. Более 430 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
Стихия затронула 24 провинции на крупнейших островных группах страны - Лусон, Висаяс и Минданао. Во многих районах нарушено электроснабжение, отменены десятки авиарейсов. Тайфун сопровождался ураганным ветром, проливными дождями и многометровыми волнами. По данным филиппинской метеослужбы Pagasa, шторм ослаб, однако порывы ветра по-прежнему достигают скорости около 180 километров в час.
Во многих населенных пунктах улицы полностью затоплены, автомобили смыты или перевернуты, жители спасались, поднимаясь на крыши. В некоторых районах разрушения оказались колоссальными. По данным синоптиков, "Калмаеги", который на Филиппинах называют "Тино", семь раз выходил на сушу - последний раз ранним утром в городе Эль-Нидо на западе провинции Палаван. Ожидается, что тайфун покинет территорию страны в среду или четверг и направится в сторону Вьетнама. В северных районах Таиланда на выходные прогнозируются сильные дожди.
Тем временем, по данным метеорологов, к Филиппинам приближается новый тропический циклон. Он может достичь суши в пятницу или субботу и в течение выходных превратиться в супертайфун - особенно мощный тропический шторм со скоростью ветра не менее 240 километров в час. Филиппины ежегодно подвергаются воздействию около 20 тайфунов. Самый разрушительный из них - "Хайян" - в ноябре 2013 года унес жизни более 6300 человек.