Более 600 человек получили благотворительную помощь в рамках телемарафона «Жаңа күн – Жаңа Қазақстан» на канале «Хабар».

Уникальный проект Агентства «Хабар» стартовал 14 марта. На протяжении десяти дней телезрителям были представлены праздничные концерты, документальные фильмы, сериалы и специальные выпуски программ. Каждый день телемарафона был отмечен важным событием и добрым делом.

- Казалось, что сложно будет работать с артистами, но оказалось сложнее всего работать именно с благотворителями. Просто потому, что у нас принято добро делать тихо. Одна из задач этого марафона, показать, что добрых людей много в Казахстане, добрые люди готовы помогать и самое главное просто сказать «ребят, мне нужна помощь». У всех бывают сложные жизненные ситуации, - рассказала руководитель отдела производства программ телеканала «Хабар» Мадина Беркутбаева.

За эти дни в студии телеканала побывали около 1000 гостей, протяженность телемарафона составила 2400 минут, 40 часов прямого эфира. Благодаря партнерам и спонсорам телеканала была оказана помощь Дому престарелых, детям из детского дома, Национальному онкологическому центру, вручены сертификаты на бесплатное обучение в вузе, накормлены обедами работники коммунальных служб, разыграны телевизоры и многие другие подарки. Но главным событием стало вручение ключей от собственных квартир трем многодетным семьям.

- Все эти 10 дней мы работали в режиме «нон-стоп». Ежедневно отрабатывали по 4 часа прямого эфира. В рамках благотворительности помогли трем нуждающимся в жилье семьям получить ключи от квартиры. Это и было основной целью марафона – делать добрые дела в дни празднования Наурыза, - шеф-редактор телеканала «Хабар» Айдос Турысбек.

Прямые трансляции были организованы со всех уголков Казахстана. Собственные корреспонденты рассказали о том, как празднуют и встречают Наурыз в зарубежных странах.