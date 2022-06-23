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На координационном совете рассмотрены вопросы безопасности воинской службы и правопорядка

В Министерстве обороны состоялось заседание Координационного совета военных органов управления и уголовного преследования Республики Казахстан.

На совещании министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков обратил внимание на важность обеспечения безопасности воинской службы и проинформировал о мерах, принимаемых в Вооруженных силах в свете поручений Президента страны Касым-ЖомартаТокаева.

Он сообщил, что по инициативе оборонного ведомства создана рабочая группа по разработке программы минимизации безвозвратных потерь, предупреждения суицидов и создания условий для повышения доверия граждан и общества к армии. К подготовке документа привлекаются представители науки, правоохранительных органов и неправительственного сектора.

В заседании координационного совета приняли участие руководство Главной военной прокуратуры, Министерства обороны, МЧС, Службы государственной охраны, Пограничной службы, Национальной гвардии, представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития, исполнительных, правоохранительных и специальных госорганов.

При рассмотрении вопроса хранения вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ на арсеналах и складах Вооруженных сил было отмечено, что в этом плане огромное значение имеет состояние хранилищ и военной инфраструктуры, пожарной безопасности и противодиверсионной защиты. В этой связи заявлено о необходимости принятия комплексных мер по предотвращению чрезвычайных происшествий, связанных с ненадлежащим хранением боеприпасов и вооружения.

Оборонным ведомством реализуется национальный проект «Безопасная страна». Ведутся работы по строительству объектов хранения боеприпасов, принимаются другие меры технического и организационного характера.

В ходе заседания обращено внимание на необходимость усиления работы по предупреждению фактов рукоприкладства и неуставных взаимоотношений между военнослужащими, травматизма и гибели личного состава.

В развитие действующей Программы профилактики правонарушений в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан на 2022–2024 годы на заседании был предложен ряд мер.

Действенным средством профилактики послужит максимальный охват территории и помещений воинских частей видеонаблюдением и проработка других законодательных мер в области профилактики правонарушений.

Рассмотрен вопрос образования общественного совета в сфере защиты прав призывников, солдат, их родителей, а также ветеранов и семей погибших военнослужащих. Указано на необходимость принятия единого алгоритма информирования общественности и населения о происшествиях в армии. Эти меры будут способствовать росту доверия общества к армии и поднятию ее престижа.

Формирование здоровой атмосферы в воинских коллективах, снижение безвозвратных потерь военнослужащих рассматривается в качестве важнейшего приоритета деятельности должностных лиц воспитательных структур, психологов и правоохранительных органов.

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