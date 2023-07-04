На очень большие потери воды в сельском хозяйстве указал премьер

Ход прохождения вегетационного периода и вопрос эффективного использования водных ресурсов рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Как доложила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, для стабильного прохождения вегетационного периода текущего года был утвержден специальный план действий. В рамках него с сопредельными странами проводится работа по обеспечению фермеров поливной водой за счет дополнительных сбросов из водохранилищ верховья. Наряду с этим предусмотрены ремонтно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях, очистка магистральных и межхозяйственных каналов оросительной сети, а также внедрение водосберегающих технологий.

По ее словам, особое внимание уделяется водообеспечению Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Ситуация находится на постоянном контроле Минэкологии для принятия необходимых мер по смягчению последствий маловодья.

По данным министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, в текущем году весенне-полевые работы успешно проведены во всех регионах в оптимальные сроки. Вместе с тем в республике продолжается работа по развитию орошаемого земледелия, что обретает особую актуальность в условиях продолжающегося цикла маловодья и изменения глобального климата.

Так, в текущем году возделывается 1,58 млн га орошаемых земель, на что потребуется порядка 11,4 млрд куб. м воды. Параллельно с этим ведется планомерная работа по диверсификации площадей водоемких и монокультур. В частности, в текущем году за счет перехода на иные высокорентабельные культуры площади хлопчатника были уменьшены на 14,8 тысячи га. По посевам риса резкого снижения пока не происходит из-за социальной значимости культуры и засоленности почв Кызылординской области.

Для внедрения водосберегающих технологий государством в рамках инвестиционного субсидирования возмещается 50% от понесенных затрат фермеров на их приобретение, а также подведение основной инфраструктуры по забору и подаче воды.

О мерах по водообеспечению фермеров в регионах доложили акимы Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, Туркестанской области Дархан Сатыбалды, Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

Премьер-министр подчеркнул, что эффективное прохождение вегетационного периода является основой урожайности и продовольственной безопасности. При этом наибольшее количество орошаемых земель расположено в южных регионах республики.

«Вопрос обеспечения их поливной водой всегда стоял очень остро. Арало-Сырдарьинский и Шу-Таласский бассейны являются наиболее зависимыми от поступления воды из соседних стран», – сказал Алихан Смаилов.

Согласно научным прогнозам, объем данного стока будет снижаться и далее: в перспективе к 2040 году нехватка водных ресурсов составит порядка 15 куб. км в год.

«В связи с этим в рамках межгосударственного сотрудничества необходимо усилить работу с нашими партнерами по вопросу соблюдения обязательств в соответствии с международными договорами», – отметил премьер-министр.

При этом глава Правительства указал, что одними из основных проблем в водообеспечении являются внутренние недоработки – как в инфраструктуре, так и в организации работы. И здесь в первую очередь необходимо наладить эффективное использование имеющихся водных ресурсов.

По его словам, порядка 65% водопотребления в республике приходится на сельское хозяйство. Однако из-за неудовлетворительного состояния поливных каналов потери при транспортировке воды до полей составляют около половины.

«Это очень большие потери. К примеру, всем известно плохое техническое состояние межхозяйственного канала К-30 в Туркестанской области. Но его реконструкцию не могут завершить уже более 12 лет. Похожая ситуация и по Левобережному магистральному каналу, от которого зависит большое количество фермеров Кызылординской области. И таких примеров очень много в южных областях страны», – сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что в идеале потери не должны превышать 10-15% в жаркое лето, а для этого необходимо привести в надлежащее состояние все оросительные каналы и водохранилища. При этом процессы на этих объектах должны быть в обязательном порядке автоматизированы и цифровизированы.

Как отметил глава Правительства, важно весьма рационально подходить к распределению поливной воды. Для этого, в частности, нужно активизировать работу по диверсификации сельхозкультур.

Он также обратил внимание на действующий уровень тарифов на поливную воду.

«Глава государства отмечал, что имеющиеся тарифы не стимулируют к более бережному отношению к воде. В связи с чем необходимо пересмотреть тарифную политику в этой сфере, а главное – подходы людей к расходу воды», – подчеркнул премьер-министр.