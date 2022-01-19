"На один тенге выше будет, звоните в акимат" – рассылку о ценах на товары прокомментировали в Минторговли

Общество
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Министерство торговли и интеграции опровергло распространяемую в соцсетях информацию о якобы едином для
всего Казахстана реестре пороговых значениях цен на социально значимые продовольственные товары на 1-2-3 кварталы 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

В информации содержатся призывы: "В любой магазин заходите, на один тенге выше будет – звоните в акимат и
магазин будут сразу закрывать. Приедут санэпидстанция, антимонопольщики, статистики и сразу закроют магазин. Требуйте с продавцов эти цены".

В Министерстве торговли и интеграции заявили, что распространяемая информация является фейком.

"Пороговые цены устанавливаются для каждого региона отдельно местными исполнительными органами и не распространяются на другие регионы страны. Цены, указанные в информационном сообщении, были размещены акиматом Алматинской области в открытых источниках для публичного обсуждения уровня пороговых значений розничных цен на СЗПТ по региону", - пояснили в МТИ.

В пресс-службе отметили, что пороговые значения утверждаются для мониторинга и наблюдения колебаний цен и служат ориентиром оценки состояния рыночных цен на СЗПТ.

"При превышении пороговых значений вводятся предельные розничные цены, несоблюдение которых влечет административный штраф", - добавили в министерстве.

В ведомстве призвали казахстанцев доверять только официальным источникам информации.

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