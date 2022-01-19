"На один тенге выше будет, звоните в акимат" – рассылку о ценах на товары прокомментировали в Минторговли

Министерство торговли и интеграции опровергло распространяемую в соцсетях информацию о якобы едином для
всего Казахстана реестре пороговых значениях цен на социально значимые продовольственные товары на 1-2-3 кварталы 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.
В информации содержатся призывы: "В любой магазин заходите, на один тенге выше будет – звоните в акимат и
магазин будут сразу закрывать. Приедут санэпидстанция, антимонопольщики, статистики и сразу закроют магазин. Требуйте с продавцов эти цены".
В Министерстве торговли и интеграции заявили, что распространяемая информация является фейком.
"Пороговые цены устанавливаются для каждого региона отдельно местными исполнительными органами и не распространяются на другие регионы страны. Цены, указанные в информационном сообщении, были размещены акиматом Алматинской области в открытых источниках для публичного обсуждения уровня пороговых значений розничных цен на СЗПТ по региону", - пояснили в МТИ.
В пресс-службе отметили, что пороговые значения утверждаются для мониторинга и наблюдения колебаний цен и служат ориентиром оценки состояния рыночных цен на СЗПТ.
"При превышении пороговых значений вводятся предельные розничные цены, несоблюдение которых влечет административный штраф", - добавили в министерстве.
В ведомстве призвали казахстанцев доверять только официальным источникам информации.
всего Казахстана реестре пороговых значениях цен на социально значимые продовольственные товары на 1-2-3 кварталы 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.
В информации содержатся призывы: "В любой магазин заходите, на один тенге выше будет – звоните в акимат и
магазин будут сразу закрывать. Приедут санэпидстанция, антимонопольщики, статистики и сразу закроют магазин. Требуйте с продавцов эти цены".
В Министерстве торговли и интеграции заявили, что распространяемая информация является фейком.
"Пороговые цены устанавливаются для каждого региона отдельно местными исполнительными органами и не распространяются на другие регионы страны. Цены, указанные в информационном сообщении, были размещены акиматом Алматинской области в открытых источниках для публичного обсуждения уровня пороговых значений розничных цен на СЗПТ по региону", - пояснили в МТИ.
В пресс-службе отметили, что пороговые значения утверждаются для мониторинга и наблюдения колебаний цен и служат ориентиром оценки состояния рыночных цен на СЗПТ.
"При превышении пороговых значений вводятся предельные розничные цены, несоблюдение которых влечет административный штраф", - добавили в министерстве.
В ведомстве призвали казахстанцев доверять только официальным источникам информации.