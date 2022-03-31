30 марта текущего года в целях подготовки к одной из секций VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, посвященной вкладу женщины в благополучие и устойчивое развитие общества и роли религиозных сообществ в поддержку ее социального статуса, состоялся международный онлайн круглый стол на тему: «Религия и Женщина: духовные ценности и современные вызовы».

В мероприятии приняли участие Депутат Мажилиса Парламента РК, Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Л. Рамазанова, Президент ОО «Клуб главных редакторов», Советник Председателя Сената Парламента РК по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Б. Жексенбай, Директор Королевского института по межрелигиозным исследованиям Иордании Р. Хаттар, Председатель Правления организации репатриантов Евреев из Казахстана и Центральной Азии Н.Дивинская, старший научный сотрудник Международного Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО эксперт-психолог И. Крупко, Республиканской информационно-разъяснительной группы МИОР РК Л. Шакимова, заведующая сектором женщин-девушек Духовного Управления Мусульман Казахстана Д. Нургалиева, руководитель отдела культуры Православной Церкви Казахстана Л. Горичева, заведующая кафедрой религиоведения факультета теологии Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави К. Каратышканова, заведующая кафедрой религиоведения и культурологии КазНУ им. Аль-Фараби А. Курманалиева, Председатель Правления Центра Б.Сарсенбаев, а также представители религиозного и научно-экспертного сообщества.

В ходе международного круглого стола участниками обсуждены вопросы касательно роли женщины в религии и ее значимости в духовном воспитании подрастающего поколения в условиях современных вызовов.

Открывая мероприятие, Председатель Правления Б. Сарсенбаев подчеркнул, что главной ценностью казахстанского общества является – сохранение единства, толерантности и межконфессионального согласия. В рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий обозначена весомая роль консолидации усилий заинтересованных сторон в поиске основных тенденций развития роли женщины в религии.

В своем приветственном выступлении Президент ОО «Клуб главных редакторов» Б.Жексенбай, уделила особое внимание на поступательной стратегии руководства страны в создании эффективной модели мира и согласия между различными конфессиями, а также значимости женщин в укреплении института семьи и воспитании детей, тем самым способствуя устойчивому и созидательному развитию общества.

В свою очередь Председатель Правления организации репатриантов Евреев из Казахстана и Центральной Азии Н. Дивинская отметила, что равенство полов закреплено законодательно во многих странах, однако проблемы тем не менее остаются. «…до тех пор, пока общество не поймет необходимость решать эти вопросы, изменять что-либо чрезвычайно трудно. Во многих странах существуют разного рода организации, занимающиеся проблемами равноправия. Нельзя сказать, что их деятельность бесполезна. Напротив, им многое удается. Но чем больше таких организаций, тем яснее, что до решения проблем гендерного равенства очень далеко».

Заведующей кафедрой религиоведения факультета теологии Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави К. Каратышкановой было подчеркнуто, что учения Ясави являются наглядным примером гармоничности исламской цивилизации и казахского мировоззрения, а также дополняются новыми смыслами и духовными постулатами гендерной политики современного общества.

Вместе с тем Директор департамента религиоведческих исследований Центра Р. Камарова добавила, что феномен женской религиозности еще не находит достаточного исследовательского внимания, но это необходимо изучать. «…с одной стороны, описания деятельности женщин свидетельствуют об огромном разнообразии социальных ролей. С другой, женщины, женский опыт недостаточно признан, или рассматривается как культурно незначительный, а их «вторичность» по отношению к мужчинам принимается как само собой разумеющееся, т. е. «естественное». Важно понять их действительное положение и, возможно, изменить».

В продолжении мероприятия, выступающие отметили, что в прогрессирующем современном мире женщина играет важную роль в развитии социальной, политической и экономической сферах разных государств мира. Так, Директор Королевского института по межрелигиозным исследованиям Иордании Рени Хаттар считает, что женщины являются активными участниками межконфессиональной работы, которые вносят вклад в качестве миротворцев, поддерживающих ненасилие и толерантность.

Кроме того, спикеры подчеркнули, что благодаря единству этносов, представителей разных конфессий и религий страны, Казахстану удалось построить суверенное, свободное и сильное государство, способствовать развитию межрелигиозного и межкультурного диалога в мире в рамках уникальной диалоговой площадки – Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Резюмируя выступления зарубежных и казахстанских экспертов, Б. Сарсенбаев выразил уверенность, что сегодняшний международный онлайн круглый стол стал еще одним шагом в продвижении благородной цели, которая будет содействовать практическому решению одной из задач VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По итогам мероприятия участниками были предложены рекомендации по укреплению идей гендерного равенства в мире, выработке новых идей по расширению роли женщины в религии и построении межрелигиозного и межкультурного диалога, которые будут учтены при подготовке к одной из секций VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, посвященной вкладу женщины в благополучие и устойчивое развитие общества.