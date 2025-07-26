Население – это основной ресурс государства, от которого зачастую зависят многие экономические показатели. Поэтому репродуктивное здоровье граждан так важно для социально-экономического благополучия нации.

По имеющимся статданным, прирост населения в Казахстане в период с 1995 года по 2025-й составил 22%. В соседнем Узбекистане­ эта цифра достигла 64%. Как говорят эксперты, в последние годы рождаемость в Казахстане снизилась до уровня, сопоставимого с показателями 2014 года. Среди главных причин не только социально-экономические, но и медицинские проблемы общества.

Специалисты в такой ситуации советуют пристальнее изучить вопрос мужского здоровья. Более 20 лет посвятил этой пробле­ме заведующий кафедрой урологии Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова,­ профессор, лауреат Государственной премии РК Мирзакарим Алчинбаев.

Он создал целое научно-прак­тическое направление в отечественном здравоохра­нении – охрана здоровья мужского населения нашей страны. Впервые в Казах­стане оно было основано на меж­дисциплинарном подходе с учас­тием урологов, эндокринологов, кардиологов, детских хирургов, социальных работников и специа­листов ЗОЖ. Программа «Мужское здоровье», разработанная Мирзакаримом Алчинбаевым, была реализована в Казахстане с 2005 по 2016 год.

По словам профессора, сексуальное и репродуктивное здоровье мужчин на сегодня – одна из важнейших проблем системы общественного здравоохранения. Отметим, что продолжительность жизни мужчин в Казахстане на семь лет меньше, чем у женщин. И это чаще всего связано с курением, злоупотреблением спирт­ными напитками, ожирением, диабетом, гипертонией.

– К сожалению, мужчины безот­ветственно относятся к своему здоровью. Они поздно обращаются к врачу. Анонимная анкета показала, что 26 процентов мужчин испытывают эректильную дисфунк­цию, из них 70 процентов имеют лишний вес. Считаю, что проблема мужского здоровья должна рассматриваться как стратегическая проблема, связанная с вопросом национальной безопасности. Если у нас не будет потомства, кому мы оставим страну? – задается вопросом ученый.

Мирзакарим Алчинбаев отметил, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 17,5% взрослого населения страдают от бесплодия. Эта тревожная тенденция актуальна и для Казахстана: более половины мужчин (56,3%) сталкиваются с признаками эректильной дисфунк­ции, у 30,4% выявлены признаки снижения фертильности, а 42,4% имеют инфекции, передающиеся половым путем. В итоге 40–50% случаев бесплодия в супружеских парах связаны именно с мужским фактором.

Повлиять на здоровье мужчин могут и экологическая обстановка, и образ жизни, и рацион питания, и привычки, и стресс. Кроме того, могут сказаться вредные производственные условия: воздействие химикатов, радиации, вибрации и высоких температур.

– Особую роль в формировании репродуктивного здоровья играет подростковый возраст, – подчеркнул профессор Алчинбаев. – Именно в период активного полового созревания закладывается фундамент репродуктивного потенциа­ла мужчины. Однако гормональные и психоэмоциональные изменения, через которые проходят подростки, могут негативно повлиять на состояние его здоровья в будущем. Недостаточная осве­домленность о сексуальном и репродуктивном здоровье делает подростков уязвимыми перед рисками, связанными с ранней сексуальной активностью, употреблением алкоголя и психоактивных веществ. Поэтому крайне важно не упустить этот период, чтобы не оказаться перед демогра­фическими и социальными вызовами уже в ближайшие годы.

Опираясь на многолетнюю прак­тику, Мирзакарим Алчинбаев и его команда разработали проект «Здоровое отцовство и репродуктивное здоровье молодых мужчин с оптимизацией диагнос­тических и профилактических алгоритмов». Он стал логическим продолжением масш­табного исследования, проведенного в рамках программы «Мужское здоровье».

Ученый отметил, что новая грантовая инициатива нацелена на выявление и устранение пробелов в знаниях подростков и молодых мужчин о собственном репродуктивном здоровье. Проект предусматривает анкетирование и углубленное обследование в поликлиниках восьми районов Алматы. Всего в исследовании примут участие пациенты 34 медучреждений. Будут изучены уровень знаний, поведенческие установки в отношении репродуктивного здоровья и отцовства. Оценка андрологического статуса позволит сформулировать научно обос­нованные профилактические и образовательные рекомендации.

– Это первое в Казахстане всестороннее исследование, посвященное сексуальному и репродуктивному здоровью подростков и молодых мужчин. В отличие от международной практики, у нас до сих пор отсутствовал системный подход к изучению этих тем. Проект поможет восполнить пробел и станет основой для будущих программ, – говорит профессор.

По его словам, гипотеза проекта «Здоровое отцовство и репродуктивное здоровье молодых мужчин с оптимизацией диагнос­тических и профилактических алгоритмов» основана на предположении, что поведенческие, гормональные и медицинские факторы оказывают существенное влияние на репродуктивное здоровье юношей. Раннее выявление этих факторов позволит сократить риски,­ связанные с бесплодием, обеспечив устойчивое социально-демографическое развитие страны.

Результаты проекта дадут возможность разработать комп­лексные меры ранней профилактики бесплодия, повысить осве­домленность о репродуктивных рисках, снизить нагрузку на систему здравоохранения за счет своевременной диагностики и лечения, улучшить демогра­фические показатели страны. В ходе него будет обеспечен строгий контроль конфиденциальности: все данные будут зашифрованы, доступ к ним получат только уполномоченные исследователи.

В завершение разговора мы попросили ответить на вопрос о влиянии питания на репродуктивное здоровье мужчин. Мирзакарим Алчинбаев сказал не задумываясь:

– Мы боремся не против фастфуда и газировки, мы за осознанный выбор, культуру питания и здоровое будущее целого поколения.