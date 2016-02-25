​На рыбалку с «балычками»

Марина МИХАЙЛОВА

В захватывающую атмосферу и азарт зимней рыбалки окунулись несколько десятков горожан от 20 до 60 лет. В нынешнем году турнир стал международным: в нем принял участие заядлый рыболов из Узбекистана Петр Плеханов.

– Отложив все дела, на это соревнование я, как на праздник, приехал, – сказал Петр. – Ведь без рыбалки просто жить не могу. А в нашем солнечном Ташкенте с подледной рыбалкой не очень.

Турнир проходил на небольшом озере близ города, которое алматинцы называют «утятником».

– Это озеро мы специально выбрали, чтобы состязание более массовым получилось, – отметил председатель клуба «Балычок» Андрей Новоселов. – Ведь до озера с «крупняком» горожанам ехать далековато, а «утятник» – всего в нескольких километрах от Алматы.

И такой выбор вызвал у рыболовов настоящий спортивный азарт. Ведь рыбалка – это умиротворение, отдых и полный релакс на природе. Но не в случае с ловлей мелкого и суетливого амурского чебачка. А именно это рыбья мелюзга – основной обитатель «утятника». Еще здесь водятся окунь и карась, что также подзадоривало участников турнира «поймать рубку разную, да покрупнее.

Через несколько минут после старта ледяная гладь водоема напоминала дуршлаг. В поисках рыбного места соревнующиеся удильщики с энтузиазмом решетили лед лунками. Одни ловили рыбу стоя, другие – сидя, а третьи и вовсе лежа. И одни были рыбаки со стажем, другие – пристрастились к рыбалке недавно. Были и такие, которые и вовсе всего второй раз в жизни удили. Неподвижно наблюдая за поплавком, заправские рыболовы с удовольствием рассуждали об искусстве рыбалки с подсевшими к ним болельщиками. В частности, они убеждены, что ловить рыбу всегда очень интересно. Но подледная рыбалка – это особенная рыбалка. У нее своя романтика, свои секреты.

– Зимой на льду сидеть, как статуя… Да от такой романтики околеть можно, – съеживались от холода болельщики.

– На лед с удочкой выходят нас­тоящие рыбаки! – горделиво улыбались рыболовы.

Треск катушки, волнующий момент поклевки, плеск попавшейся на крючок рыбы… азарт соревную­щихся нарастал с каждой минутой. Состязание включило два тура и длилось шесть часов. Путь к победе регламентировался правилами. Так, ловить трофей можно было только одной удочкой, разрешалось использовать животные и искусственные насадки и прикармливать лунки. Запрещалось оснащать удочку более чем одной мормышкой, и на мормышках не допускалось ничего, что может дополнительно соблазнить рыбу: ни бусинок, ни цветных кембриков. Только имитация рачка-бокоплава плюс насадка из мотыля или опарыша. И как на всех подобных турнирах, добычу требовалось складывать в пакет или ящик.

Бросать улов на снег или на лед в рыбных соревнованиях считается грубейшим нарушением. После взвешивания трофей выпус­кали обратно в лунки. Хорошему клеву сопутствовали выдержка, терпение, использование своих, допустимых правилами хитростей, и, конечно же, удача. Побеждает в этих соревнованиях тот, кто поймал больше всех рыбы. Не по количест­ву, а по весу. А средний вес обитателей «утятника» составлял всего около 5 граммов. Рыбка клевала исправно, но большинства из участников то и дело промахивались с поклевками. То есть они видели шевеление кивка-сигнализатора на удочке, старались подсечь рыбу на крючок, но та от крючка уходила.

Победителями «Ледяного балычка-2016» признаны Дмитрий Кан и Петр Плеханов, занявшие второе и третье места. Тактика «лучше меньше (рыбы), да больше (размером)» принесла первое место Владимиру Ли, заядлому рыбаку и постоянному участнику «Ледяного былычка».

– В прошлом году я занял второе место, в нынешнем году мне удалось одержать победу. Я очень этому рад, – счастливо улыбаясь, сказал на награждении Владимир.

Расширять число поклонников этого увлекательнейшего занятия, выявлять более опытных рыболовов среди участников для дальнейшего их продвижения в выездных соревнованиях – главная цель таких турниров. Подобные праздники «Балычок» организовывает круг­лый год. Это сообщество было создано по инициативе казахстанских рыбаков-энтузиастов в 2005-м, и сегодня оно объединяет более двух тысяч рыбаков и охотников.

– Рыбалка – это не хобби, а сос­тояние души, – непоколебимы в едином мнении «балычки».

Надолго сматывать удочки им не придется: впереди – чемпионат по ловле толстолобика на пустые крючки и технопланктон, а также рыболовный ретро-фестиваль «Приятные воспоминания». 

