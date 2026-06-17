Манит туристов курортный Имантау-Шалкар

Инфраструктура
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

СКО уверенно укрепляет позиции одного из перспективных турис­тических регионов Казахстана. Рост потока туристов, развитие инф­раструктуры и крупные инвестиционные проекты формируют новую архитектуру отдыха – от озерных курортов до современных гостиничных комплексов в Петропавловске.

фото пресс-службы акимата СКО

В 2025-м регион посетили 165 тыс. турис­тов – почти на 15% больше, чем годом ранее. Одновременно растет и экономический эффект: объем оказанных услуг в сфере туризма достиг 3 млрд тенге, увеличившись на 27,4%. Такие данные привел на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата СКО Канат Шамсутдинов.

Развитие курортной зоны рассматривается как один из ключевых драйверов роста туристической отрасли региона с акцентом на расширение сервисов и повышение доступ­ности отдыха в течение всего года. Сегодня в СКО функ­ционируют 126 объектов размещения общей вместимостью более 6,7 тыс. койко-мест. Власти и бизнес делают ставку на развитие круглогодичного туризма и повышение качества инфраструктуры, стремясь уйти от сезонной зависимости.

Главный туристический магнит СКО – Имантау-Шалкарская курортная зона – переживает масштабную перезагрузку, превращаясь из исключительно летней локации в круглогодичный хаб. Курорт­ная зона расположена на территории государственного национального природного парка «Кокшетау». Здесь сегодня работают 48 баз отдыха, способных принять более 3 тыс. гостей одновременно. Десять объектов функционируют круглый год.

В 2025 году курортную зону посетили 61,6 тыс. человек. На фоне растущего спроса особое внимание уделяется качеству дорог, связи и безопасности.

Завершен средний ремонт 20,6 км автомобильных дорог на сумму 1,8 млрд тенге. Для улучшения цифровой инф­раструктуры проложено 5,2 км оптоволоконных линий связи, благодаря чему к высокоскоростному Интернету подключены уже семь баз отдыха. В текущем году планируется расширение сети еще на 12 км.

В курортной зоне усиливается система обеспечения безопасности. На побережьях озер Имантау и Шалкар установлены два современных модульных спасательных поста. Всего здесь действует 35 водно-спасательных постов. Дополнительно в регионе создана туристическая полиция. Сейчас прорабатывается установка двух модульных постов у популярных озер, что должно повысить уровень оперативного реагирования и контроля.

Параллельно ведется благоустройство территорий: установлены санитарные узлы, контейнеры для отходов, регулярно проводятся мониторинговые выезды по проверке состояния баз отдыха. В планах – обустройство около 15 км экологических троп с навигацией, зонами отдыха и информационными стендами.

Развитие туризма в регионе все активнее поддерживается крупными инвестициями. В Имантау-Шалкарской зоне определены 15 инвестиционных проектов общим объемом 3,3 млрд тенге, реализация которых запланирована на 2026–2027 годы.

Не менее масштабные проекты реализуются в Петропавловске и пригородах. Среди них — строительство гостиничного комплекса PANA UNIQUE QYZYLJAR компанией Pana Asia (инвестиции – 10 млрд тенге). Проект предусматривает современную гостиницу на 67 номеров, ресторан и кофейню. Международный холдинг YDA Holding строит многофункциональный комплекс с гостиницей и бизнес-центром стоимостью 38 млрд тенге.

В целом Северо-Казахстанская область демонстрирует системный подход к развитию туристической отрасли: модернизация инфраструктуры, усиление безопасности, цифровизация сервисов и привлечение инвестиций формируют устойчивую основу для роста.

#регионы #СКО #туризм

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