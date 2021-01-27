На слухи о чипировании казахстанцев с помощью вакцинации ответили в Минздраве

Коронавирус
Жанат Тукпиев
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК призвал казахстанцев не верить слухам и фейкам о чипировании с помощью вакцины от коронавируса, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Предвкушая вероятные вопросы о так называемом чипировании, отмечу, что это безосновательное и не профессиональное заявление противников вакцинации, которые время от времени запускают этот фейк", – сказал Шоранов.

Он напомнил, что готовая вакцина будет поступать постепенно, поэтому казахстанцам необходимо проявить терпение и понимание, не создавая чрезмерный ажиотаж вокруг вакцинации.

"Уже сейчас до начала вакцинации рассылается фейковая информация о неблагоприятных проявлениях после вакцинации. Хотел бы напомнить, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность. Призываю вас не идти на поводу у псевдоэкспертов и провокаторов, не быть жертвой маркетинга, а доверять информации только из официальных источников и следовать рекомендациям медицинских работников", – заключил первый вице-министр.

Отметим, что Министерство здравоохранения РК 19 декабря 2020 года выдало разрешение на проведение III фазы клинических исследований инактивированной вакцины QazCovid-in против коронавируса.

Клинические исследования проходят на базе двух городских поликлиник в Алматы (поликлиника № 4 и "Клиника Международного института постдипломного образования"), а также на базе городской многопрофильной больницы Тараза.

