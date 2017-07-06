Культура
На столичном бульваре Нуржол появилась хижина мигрантов
Инга Селезнева
На выставке, проходящей на бульваре Нуржол в рамках третьего международного фестиваля "Astana Art Fest", французский художник Ламин М представил инсталляцию хижины для мигрантов из старых окон и дверей. В дизайне и оформлении инсталляции также присутствуют фотопечать и железо, внутри даже есть зеркало, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Ламин много путешествует по миру, делая интересные фотографии. Во время путешествия по Европе, как раз в период большого потока мигрантов, художник заметил, как люди закрывают в домах двери и окна на железные цепи с замками. Внутри хижины находятся те самые снимки, сделанные Ламином во время следования по "Балканскому маршруту" – дороге беженцев.



"Я увидел этот феномен и он меня поразил. Потом я стал замечать, как мигранты строят себе вот такие хижины и пытаются в них жить – это очень печальное зрелище. Сама хижина символизирует страх, а в фокусе "картины" – равнодушный и закрытый Мир", – поделился художник.



Корреспонденты Kazpravda.kz вновь прошли по бульвару Нуржол. С момента открытия выставки здесь изменилось многое – добавлены тематические павильоны и новые инсталляции. К примеру, интерактивная карта мира, идея которой заключается в том, чтобы заполнить карту разноцветными нитями и показать, как казахстанцы путешествуют по миру. Немудрено, ведь тема фестиваля – "Nomad energy", что значит движение номадов, кочевников в современном его понимании.



Цвета нитей обозначают разные цели путешествия, к примеру, красная – поездка на какие либо мероприятия, выставки и концерты, зеленая – поездка к родственникам, белая – другое, на случай, если причину хотят скрыть, и так далее. 

Также здесь можно увидеть парня в юбке, но не стоит думать ничего плохого, это – жрец царицы Кати-апа-театр со своим перфомансом рядом с инсталляцией Хан-Шатыра из одежды.





Стоит отметить, что театральных постановок на период с 6 по 8 июля запланировано много, они созданы специально для фестиваля "Astana Art Fest", и в этом году их представят: Республиканский немецкий драматический театр Алматы со  спектаклями "Жизнь и дорога" и "Мир в моем рюкзаке", театр-студия "Дом культуры" Алматы и многие другие. Также все три дня в рамках фестиваля будут выступать артисты из регионов Казахстана.

На бульваре представлено немало интерактивных инсталляций, вот, к примеру, гостям выставки предлагают собрать магнитный пазл, настолько своеобразный, что каждый сможет сложить то изображение, которое придет ему в голову. В основе пазла лежит карта Астаны.



В самом начале выставки, со стороны арки "КазМунайГаз", можно встретить очень интересное деревянное сооружение. Этот проект выполнен казахстанским дизайнером Тимуром Данияровым. Что примечательно, здесь это единственная инсталляция, прикасаться к которой нельзя, и за ее порчу придется заплатить штраф в полмиллиона тенге.

Объект демонстрирует современные методы обработки металла и интерактивного взаимодействия с пространством, напоминает объемную книжку-раскладушку и завораживает взор. Внутренняя глубина инсталляции образуется за счет освещения рельефа. Такое решение может стать оригинальным освещением какого-либо объекта, например бульвара.



Идем далее и встречаем павильоны, один из которых находится на возвышенности. Здесь позвольте дать небольшой совет: на каблуках туда лучше не подниматься из-за очень крутого подъема и спуска. Внутри павильона зритель увидит методы переработки пластика, 3D-принтер и роботов. Кстати, на принтере могут изготовить для вас какой-нибудь предмет по желанию, правда подождать придется минут тридцать.



Ну а пока вам изготавливают какой-либо предмет декора, в это время можно отправиться в Fashion pavilion. В этом павильоне дизайнеры представляют все этапы изготовления одежды, а вот шикарных платьев и экстравагантной одежды вы здесь не встретите.



Сам фестиваль открылся 17 июня, все это время на бульваре Нуржол работали художники и гуляли гости и жители столицы. Все представленные объекты вызывают большой интерес и пользуются спросом у гостей выставки. Заявок на участие в фестивале было подано 168, из них конкурс прошли 70, в том числе 7 иностранных художников. К примеру, художник из Японии представил свой вариант автобусной остановки для Казахстана, взяв за основу юрту. Остановка размером в 5,5 метра. Художник надеется, что местным властям его идея понравится и они смогут установить такую остановку в Астане или Алматы.

Сегодня, 6 июля, на фестивале выступают музыкальные группы, здесь можно услышать таких исполнителей и диджеев, как Илья Чужой, Анилла, Quman, djStoyanov, MirhaRobotopolus, djDmitryZhdanov и многих других казахстанских артистов.

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