На ТЭЦ-2 Темиртау срывают сроки планового ремонта – Комитет энергонадзора

Срок завершения капитального ремонта котла № 1 электростанции смещен с 25 мая на начало августа.

Фото пресс-службы МЭ РК

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области подготовил ряд замечаний относительно подготовки к отопительному сезону ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Сообщается, что срок завершения капитального ремонта котла № 1 электростанции смещен с 25 мая на начало августа.

«Работы выполняют около 70 работников подрядных организаций в круглосуточном режиме. Проведение работ усложняется неисправным состоянием грузоподъемных механизмов. Не законтрактован ремонт участков газоходов на котле. Не начаты работы по текущему ремонту турбины № 2, планировавшиеся еще в апреле», – проинформировали в комитете.

Письма о текущей ситуации направлены руководству АО «Арселор Миттал Темиртау» и в акимат региона.