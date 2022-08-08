На треть выросло число жалоб на некачественные товары и услуги в Кызылординской области

В Кызылординской области на треть выросло число обращений в госорганы с жалобами на некачественные товары и услуги. Так, с начала года в областной департамент по защите прав потребителей поступило 159 заявлений, что на 39 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам главы департамента Еркасыма Сулейменова, анализ показывает, что 91 жалоба, или 57,9%, приходится на сферу розничной торговли. Чаще всего жалуются на отказ продавцов принять некачественный товар обратно. Также часто поступают жалобы на ошибки, допущенные поставщиками услуг при начислении оплаты, на обман при торговле онлайн, на качество общественного питания.

Все обращения, поступившие от граждан, рассмотрены департаментом в срок, 108 заявлений удовлетворены, по ним приняты меры, по 23 даны разъяснения, 28 направлены по подведомственности в другие госучреждения для принятия решений. При содействии департамента потребителям возвращено 1,2 млн тенге.

«К Международному дню защиты прав потребителей департамент провел День открытых дверей, – рассказал Еркасым Сулейменов. – Вопросу повышения правовой грамотности потребителей в Кызылординской области регулярно посвящаются материалы в СМИ, более того, разъяснительная работа с покупателями проводится прямо в торговых залах супермаркетов».