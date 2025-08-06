Сборная Казахстана выступает в группе B, где ее соперниками стали коман­ды Германии, Японии и Гонконга. Честь страны на мировом первенстве защищают Ахмади Маханов, Хакназар Жеткербай и Амир Аскар. Капитан коман­ды – Сагадат Аяп.

В первом матче турнира казахстанские теннисисты встретились с мощной сборной Германии, которая является чемпионом мира 2014 года. Стартовую игру провел Хакназар Жеткербай, который уступил Даниелю Шарнецки (№ 16 в рейтинге Tennis Europe) со счетом 3:6, 2:6. Однако во втором матче казахстанцы ответили громкой сенсацией: Ахмади Маханов в драматичном поединке обыграл 8-ю ракетку мира рейтинга TE Луиса Калина – 6:1, 2:6, 7:5. Судьба противостояния решалась в парной встрече, где Ахмади и Хакназар боролись до конца, но все же уступили немецкому дуэту Даниель⁄Луис – 3:6, 4:6.

Вчера вечером команда Сагадата Аяпа провела поединок против национальной команды Японии.