Астана вновь примет один из крупнейших турниров по Counter-Strike 2

15-17 мая в Barys Arena состоится международный турнир PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2. Столица Казахстана второй год подряд станет площадкой одного из крупнейших событий мировой киберспортивной индустрии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Организатором турнира выступает PGL Esports SRL – один из ведущих мировых операторов киберспортивных соревнований, проводящий турниры в Стокгольме, Антверпене, Бухаресте и Сингапуре.

Призовой фонд турнира в 2026 году составит 1,6 млн долларов США. В соревновании примут участие 16 команд мирового уровня, включая Team Spirit, G2 Esports, FURIA Esports и Heroic.

В рамках турнира также запланировано участие международных медийных и киберспортивных хедлайнеров, среди которых чемпион мира по Counter-Strike Даурен Кыстаубаев, игрок FURIA Esports Даниил Голубенко, стример Слава Бустер, ведущий турниров PGL James Banks, а также чемпион мира по Counter-Strike Габриель Толедо.

Как отметили в Минтуризма, турнир 2025 года стал одним из наиболее заметных событий серии PGL вне мейджоров. Финальный матч одновременно смотрели более 920 тыс. зрителей на платформе Twitch превысило 1,3 млн.

Помимо медийного эффекта, турнир оказывает влияние на туристскую и городскую экономику. В 2025 году мероприятие посетили около 20 тыс. зрителей, что обеспечило дополнительную загрузку гостиниц, ресторанов и городской инфраструктуры. Совокупный экономический эффект составил порядка 11,6 млн долларов США.

Проведение PGL Astana 2026 отражает растущую роль киберспорта как полноценной глобальной индустрии и усиливает позиции Астаны как международного центра проведения крупных киберспортивных событий.