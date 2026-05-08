Астана вновь примет один из крупнейших турниров по Counter-Strike 2

Турниры
Дана Аменова
специальный корреспондент

В соревновании примут участие 16 команд мирового уровня

Фото: PGL / escorenews.com

15-17 мая в Barys Arena состоится международный турнир PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2. Столица Казахстана второй год подряд станет площадкой одного из крупнейших событий мировой киберспортивной индустрии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Организатором турнира выступает PGL Esports SRL  один из ведущих мировых операторов киберспортивных соревнований, проводящий турниры в Стокгольме, Антверпене, Бухаресте и Сингапуре.

Призовой фонд турнира в 2026 году составит 1,6 млн долларов США. В соревновании примут участие 16 команд мирового уровня, включая Team Spirit, G2 Esports, FURIA Esports и Heroic.

В рамках турнира также запланировано участие международных медийных и киберспортивных хедлайнеров, среди которых чемпион мира по Counter-Strike Даурен Кыстаубаев, игрок FURIA Esports Даниил Голубенко, стример Слава Бустер, ведущий турниров PGL James Banks, а также чемпион мира по Counter-Strike Габриель Толедо.

Как отметили в Минтуризма, турнир 2025 года стал одним из наиболее заметных событий серии PGL вне мейджоров. Финальный матч одновременно смотрели более 920 тыс. зрителей на платформе Twitch превысило 1,3 млн.

Помимо медийного эффекта, турнир оказывает влияние на туристскую и городскую экономику. В 2025 году мероприятие посетили около 20 тыс. зрителей, что обеспечило дополнительную загрузку гостиниц, ресторанов и городской инфраструктуры. Совокупный экономический эффект составил порядка 11,6 млн долларов США.

Проведение PGL Astana 2026 отражает растущую роль киберспорта как полноценной глобальной индустрии и усиливает позиции Астаны как международного центра проведения крупных киберспортивных событий.

#Астана #турнир #Минтуризма #киберспорт #Counter-Strike 2

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

Барьер взят!
Армейцы проявляют силу духа
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Открывая новые имена

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]