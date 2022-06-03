Наблюдатели миссии ТюркПА: референдум станет началом новых позитивных преобразований для народа Казахстана

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился сегодня с наблюдателями миссии Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств за проведением республиканского референдума в Казахстане.

Во встрече от миссии ТюркПА приняли участие депутат Великого Национального собрания Турции Реджеп Шекер, депутат Милли Мажлиса Республики Азербайджан Хикмет Маммадов, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чолпон Султанбекова, а также Генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр.

Спикер Мажилиса отметил, что данная встреча проходит накануне исторически важного периода для страны.

- Хочу поблагодарить делегацию ТюркПА, которая специально приехала, чтобы наблюдать за ходом большой политической кампании –референдумом, который пройдет через два дня в республике. Думаю, что 5 июня вы станете свидетелями высокой активности граждан на референдуме и дадите объективную оценку по нему, – сказал Ерлан Кошанов.

Наблюдатели мисси ТюркПА подчеркнули, что конституционные реформы придадут новый импульс дальнейшему развитию Казахстана.

- Демократия - это процесс, требующий постоянного обновления. В этом плане в рамках конституционных изменений особая роль отводится Мажилису. Мы уверены, что референдум станет началом новых позитивных преобразований для народа Казахстана и тюркского мира в целом. Мы считаем, что братская для нас республика делает уверенный шаг в светлое будущее, - сказал депутат Великого Национального собрания Турецкой Республики Реджеп Шекер.

В беседе с представителями миссии ТюркПА Ерлан Кошанов высказался также за активизацию межпарламентского сотрудничества в рамках организации.