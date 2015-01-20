Начались проверки Свежий выпуск 592 Ольга ФАЙНШТЕЙН, Астана

Как сообщила пресс-служба ведомства, рабочие группы Генеральной прокуратуры начали проверки в правоохранительных и специальных органах Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Костанайской областей. Их цель – выявление проблемных вопросов применения новых правовых актов, выработка необходимых мер по обеспечению эффективного функционирования правовой системы в изменившихся условиях.

Результаты проверок будут проанализированы на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.