Нагрузка на скорую помощь в Нур-Султане выросла в 4 раза

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В столице количество обращений в службу "103" за последнее время увеличилось в 4 раза. Об этом на онлайн-брифинге в СЦК сообщил директор городской станции скорой медицинской помощи Нур-Султана Мурат Оразбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В связи с эпидемиологической ситуацией в столице возросла нагрузка на службу "103". С начала июня количество обращений увеличилось в 4 раза. Сегодня в среднем поступает порядка 4 000 обращений. Количество вызовов увеличилось в 2,5 раза. На данный момент на линии работают более 118 выездных бригад. Все выездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты для безопасной работы, также они на 100% оснащены медицинским оборудованием", – сказал Оразбаев.
Он отметил, что в связи с возросшей нагрузкой на линию "103" были открыты дополнительные диспетчерские пульты. Кроме того, организован контакт-центр (705 103) для консультирования населения по вопросам КВИ.
"Не скрою, есть вызовы, которые выполняются с опозданиями. Процентная доля составляет около 5%. Это допустимый показатель. Я понимаю, что каждый житель столицы хочет, чтобы скорая помощь приехала к нему незамедлительно. Хотел бы отметить, что каждый вызов относят к одной из четырех категорий. У каждой категории есть регламент времени доезда", – добавил спикер.