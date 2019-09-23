​Накануне форума парламентариев

Парламентский форум на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» откроется 24 сентября в Нур-Султане. А первые делегации уже начали прибывать в нашу страну.

В беседе с председателем Парламента Молдовы Зинаидой Гречаный спикер Мажилиса выразил заинтересованность казахстанских парламентариев развивать сотрудничество с молдавскими коллегами.

Как отметил Нурлан Нигматулин, активное взаимодействие парламентских групп по сотрудничеству, профильных комитетов, а также совместная работа в рамках межпарламентских организаций МПА СНГ, ПА ОБСЕ будут способствовать углублению отношений между двумя странами.

Тема укрепления межпарламентского сотрудничества продолжена также в беседе с председателем Волеси Джирга­ Афганистана Мир Рахманом ­Рахмани, которого ­Нурлан ­Нигматулин поздравил с ­избранием на пост спикера палаты афганского парламента.

О важности обсуждения воп­росов, актуальных для всего евразийского пространства, на предстоящем 4-м совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии отмечено и в ходе встреч председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина с главой Консультативного совета Катара Ахмедом бен Абдуллой бен Заидом Аль Махмудом, председателем Палаты представителей Парламента Иордании Атефом Аль-Тарауна, а также спикером Маджлиса Омана Халидом Хилалом Нассером Аль-Маауали.

Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что такой представительный парламентский форум, который собирается в Нур-Султане, будет способствовать налаживанию многостороннего диалога между парламентами стран Европы и Азии.