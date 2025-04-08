Семь кубических километров речной воды планируется сбросить в ходе апрельских попусков с Иртышского каскада ГЭС. В нынешнем году они начнутся 13 апреля и продлятся до мая.

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По данным Иртышской бассейновой инспекции, повышенный сброс позволит провести очистку русла – смыть упавшие деревья, ветки, мусор, а также залить пойменные луга в среднем течении реки – в Павлодарской области. Если в 2024 году на попуски использовали 6,5 кубокилометра воды, то в этом году – семь.

Как пояснили специалисты Усть-Каменогорской гидроэлектростанции, как правило, уже к началу марта служба Казгидромета проводит анализ запасов снега, погодных условий и с учетом реалий составляет прогноз боковой приточности на Иртыше. Данный до­кумент служит основой для дальнейшего формирования водохозяйственного баланса, в том числе по срокам попус­ков, объемам и расходу речной воды.

Окончательное решение по датам и режиму принимает межведомственная комиссия по использованию воды на Иртышском каскаде. Именно этим заключением и руководствуются на гидроэлектростанциях, когда разрабатывают суточные графики по расходу ресурса Иртыша и выработке электроэнергии.

– Проектный объем Бухтарминского водохранилища составляет почти 50 кубокилометров, – дал комментарий генеральный директор ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» Тлек Айдабулов. – Это водохранилище многолетнего регулирования. Оно постепенно наполняется и так же постепенно срабатывается.

В среднем цикл составляет 12 лет. Если в 2012 году в пик маловодных лет уровень упал настолько, что было принято решение отказаться от весенних попусков, то в 2016-м при интенсивном накоплении объем достиг 45 кубокилометров. До максимального подпорного уровня оставалось несколько сантиметров.

В 2024 году, по словам руководителя, также наблюдалась большая водность. Примерно пять кубокилометров пришло с китайской стороны, плюс мощную боковую приточность после многоснежной зимы дал паводок. На Усть-Каменогорской ГЭС все это водное богатство рачительно пропустили через турбогенераторы, выработав 1,8 млрд кВт·ч. Для сравнения: в среднем станция производит 1,5 млрд кВт·ч в год.

В целом за всю историю Усть-Каменогорской гидростанции можно по пальцам пересчитать ситуации, когда гидроэнергетики сбрасывали часть воды вхолостую, то есть мимо агрегатов, через поднятые щиты водосливной плотины. Например, в 2016 году в связи с отсутствием резерва на Бухтарминском водохранилище ГЭС пришлось увеличить сброс до 2 100–2 200 кубометров в секунду. Хотя в паводок в генераторном режиме расход в среднем составляет 1 060–1 080 кубометров в секунду. Специалисты, глядя на поток, идущий мимо турбин, хватались за сердце: сколько электроэнергии можно было бы произвести!

– Из ситуации был извлечен урок, и с тех пор оптимальным вариантом для Бухтарминского водохранилища является объем в 38 кубокилометров, – отметил гендиректор. – Этого достаточно для всех сфер хозяйства.

В нынешнем году при предусмотренных на попуски семи кубокилометрах станция также рассчитывает достичь выработки в 1,8 млрд кВт·ч. По словам руководителя, это достойный показатель.

К слову, многие годы и гидрологи, и экологи выступают за пересмотр прак­тики весенних попусков. Во-первых, такой подход является устаревшим, он противоречит современной политике рационального, разумного, бережного отношения к воде. А во-вторых, повышенные сбросы негативно сказываются на речной фауне. Пока вода стоит, рыба на мелководье нерестится. Как только попуски завершаются, берега высыхают – рыба и икра гибнут. По мнению специалистов, нужно интенсивней внед­рять в сельском хозяйстве передовые водосберегающие технологии, например, капельное орошение.

– Наша задача – беречь пресную воду, – заключил Тлек Айдабулов. – Мы должны ее накапливать, в том числе для штатной работы канала имени Сатпаева. Это особенно важно в период маловодных лет. Напомню: средний цикл водности составляет 12 лет, долго­срочный – 24 года.