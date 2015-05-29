Наноспутники планируют совместно создать Казахстан, Беларусь и Россия

Эксперты Казахстана, России и Беларуси хотят создать группу нанонспутников для научных исследований. Об этом пишет газета "Аргументы и факты", передает Kazpravda.kz.

Реализацию этого проекта рассмотрят во время симпозиума по наноспутникам RusNanoSat-2015, который пройдет со 2 по 4 июня в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева.

"В рамках симпозиума пройдет "круглый стол", где мы планируем обсудить возможности реализации совместного проекта России, Казахстана и Беларуси в области создания группировки наноспутников для решения научных задач", – объявил заведующий межвузовской кафедрой космических исследований СГАУ профессор Игорь Белоконов.

Специалисты России, Казахстана и Беларуси обсудят новые миссии и проекты применения как отдельных наноспутников, так и целых орбитальных группировок.

В целом на симпозиуме будут рассмотрены особенности проектирования наноспутников, применение перспективных технологий при их создании, вопросы организации запуска на орбиту, проблемы разработки научной аппаратуры для космических аппаратов данного класса и другие вопросы. 

В мероприятии примут участие ведущие российские и зарубежные академические институты, высшие учебные заведения и предприятия.

